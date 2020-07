Greifswald

Nachdem der MV-Tag wegen der Corona-Pandemie Mitte Juni abgesagt wurde, steht nun ein neuer Termin fest: Nachgeholt werden soll die Großveranstaltung am Wochenende vom 4. bis 6. Juni 2021. Austragungsort wird Greifswald bleiben.

Mitte Juni haben Bund und Länder beschlossen, das Verbot von Großveranstaltungen noch bis Ende Oktober zu verlängern. Betroffen davon ist auch der diesjährige MV-Tag im September, bei dem mehrere Zehntausend Besucher aus dem ganzen Land in der Hansestadt erwartet wurden.

Anzeige

Kleinere Variante keine Alternative

Die Entscheidung, den MV-Tag zu verschieben, haben sich die Stadtverwaltung als Gastgeber und das Land Mecklenburg-Vorpommern als Veranstalter nicht leicht gemacht, sagt Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne). Zwar wurde alternativ über eine kleinere Variante des Landesfestes gesprochen, „wir denken aber, dass dies dem Charakter des MV-Tages letztlich nicht zuträglich gewesen wäre“, so Fassbinder weiter. Schließlich handele es sich um ein Fest der Begegnung von Menschen.

Weitere OZ+ Artikel

Überraschend sei die Absage nicht gewesen, sagt Tobias Nagel, stellvertretender Vorsitzende des Sportbundes: „Wir haben zwar mit einigen Vorbereitungen bereits begonnen, allerdings noch nicht viel Zeit und Kraft investiert. Über erste Ideen sind wir nicht hinausgekommen, weil dann schon Corona kam.“ Über ein Dutzend Vereine aus der Hansestadt hätte der Sportbund für den MV-Tag bereits gewinnen können. Sie hätten sich mit verschiedenen Aktionen an dem Fest beteiligt.

Vorbereitungen für Auftritt der Stadt liefen bereits

Auch das St. Spiritus wäre Teil des MV-Tages gewesen. Geplant war, gemeinsam mit dem Landesverband der soziokulturellen Zentren, einen Mitmachstand aufzubauen. Imke Freiberg, Leiterin des St. Spiritus, rechnete bereits mit der Absage: „Aber natürlich freuen wir uns auf den MV-Tag im nächsten Jahr.“

Ein so großes Volksfest in Zeiten von Auflagen und Einschränkungen stattfinden zu lassen, wäre nur schwer vermittelbar gewesen, sagt Maik Wittenbecher vom Greifswalder Stadtmarketing. Viele Vorkehrungen für den Auftritt der Stadt seien in den letzten Monaten zwar vorangetrieben worden, dennoch zeigt auch Wittenbecher Verständnis für die Absage.

Eigentlich wäre der diesjährige MV-Tag im September unter dem Motto „Tradition-Innovation-Vielfalt“ auf 13 Veranstaltungsorte in der Hansestadt verteilt worden. Damit wäre die Hansestadt zum zweiten Mal Gastgeber der alle zwei Jahre stattfindenden Veranstaltung gewesen.

Lesen Sie auch

Von Christin Lachmann