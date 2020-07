Nach Angriff auf Kulturzentrum: Wie steht es um Greifswalds Toleranz? 

Greifswald

„Geh zurück, wo du hergekommen bist“: Als dieser Satz an einer Supermarkt-Kasse aus dem Nichts heraus fiel, war Yusuf* zunächst geschockt. „Ich weiß nicht mehr, was ich geantwortet habe, aber ich weiß noch, dass die Kassiererin mir beigestanden hat.“

Yusuf begreift nicht nur den Libanon als seine Heimat, sondern auch die Hansestadt. Seit 25 Jahren lebt der heute 45-Jährige in Greifswald und war bis vor zwei Jahren in der Gastronomie selbstständig. Heute arbeitet er in Teilzeit: „Vom Staat leben kommt für mich nicht infrage“, sagt er.

Anzeige

Rassismus in vielen Bereichen

Bei dem Vorfall an der Kasse blieb es nicht. Vor seinem Restaurant wurden Blumenkübel umgeworfen und eine Laterne zerstört. Auch sein Auto wurde zerkratzt. Yusuf ist sicher, dass es Leute waren, die ihren Fremdenhass auslebten. Während er über Rassismus in der Hansestadt spricht, hat nur wenige Meter weiter die Alternative für Deutschland (AfD) einen Stand am Fischmarkt aufgebaut.

Weitere OZ+ Artikel

Regelmäßig habe ein bekannter Landtagsabgeordneter der AfD in seinem Restaurant gegessen. Kein Problem für Yusuf, der sagt, dass es wichtig ist, sich gegenseitig zu respektieren und zu akzeptieren, auch wenn man unterschiedliche Meinungen hat.

Trotz der Anfeindungen, die er vor allem während der Flüchtlingsdebatte 2015/2016 erlebt hat, ist sich Yusuf sicher: Die Mehrheit der Greifswalder ist tolerant. Dennoch habe sich der Ton verschärft, sagt Ibrahim Al Najjar ( SPD), Bürgerschaftsmitglied und Integrationsbeauftragter des Landkreises. „Ich habe noch nie in meinem Leben so viele rassistische Äußerungen auf der Straße, im Sport, in der Politik und in den sozialen Medien miterlebt wie heute“, stellt der Lokalpolitiker fest, der 1991 aus Syrien nach Deutschland kam.

Erst vor zwei Wochen wurde am islamischen Kulturzentrum in der Makarenkostraße ein gegrillter Schweinekopf abgelegt. Das Entsetzen in Greifswald war groß.

Nach der Attacke auf die Moschee organisiert Ibrahim Al Najjar (r.) eine Mahnwache. Dutzende Menschen sind gekommen. Quelle: Anne Ziebarth

Al Najjar werde regelmäßig vorwiegend in den sozialen Medien aufgrund seiner Herkunft diffamiert und rassistisch attackiert. Dabei handele es sich häufig um eine kleine aber sehr „laute“ Gruppe von Menschen, wie er einschätzt: „Ich glaube, dass die Mehrheit der Greifswalder tolerant und weltoffen ist. Deswegen dürfen wir Rassismus und Diskriminierung nicht dulden. Wir dürfen nicht wegschauen.“

Als Integrationsbeauftragter höre er häufig davon, dass Menschen in Greifswald rassistisch attackiert und beleidigt werden. Nicht jeder zeige die Vorfälle bei der Polizei an. Der Grund: „Viele denken, dass es nichts bringt.“ Auch die Sprachbarrieren seien ein Hindernis. Er kenne bislang drei Familien, die wegen Anfeindungen aufgrund ihrer Herkunft die Hansestadt wieder verlassen haben, sagt er.

Nach Übergriffen : Vertrauen in den Rechtsstaat fehle

Die Opferberatung „Lobbi Ost“ mit Sitz in Neubrandenburg dokumentiert rechte Übergriffe in den Landkreisen Vorpommern-Greifswald und Vorpommern-Rügen. Pro Jahr zählen die Mitarbeiter durchschnittlich drei offensichtlich rassistische und fremdenfeindliche Attacken in der Hansestadt. Zuletzt wurde im April dieses Jahres ein chinesischer Student von einem Jugendlichen bespuckt. Er erstattete Anzeige bei der Polizei. Ein fremdenfeindliches Motiv konnte nicht ausgeschlossen werden.

Drei Vorfälle im Jahr, das klingt erst mal wenig. „Schwierig ist es, wenn Angreifer sich nicht äußern und keine rassistischen Bemerkungen machen, wenn es zu Attacken kommt, obwohl eigentlich offensichtlich ist, dass es sich um eine politisch motivierte Tat handelt“, meint Beraterin Ulrike Maschner von Lobbi Ost, die von einer höheren Dunkelziffer ausgeht. „Was auch immer wieder vorkommt, ist, dass Menschen nach Übergriffen nicht zur Polizei gehen, weil das Vertrauen fehlt, dass die Sache verfolgt wird oder sie sich als Opfer nicht ernst genommen fühlen“, führt Maschner weiter aus.

Anlauf- und Beratungsstellen in Greifswald Für Menschen mit Migrationshintergrund: Begegnungszentrum Mole: Gustebiner Wende 4, Tel.: 03834/2310244, E-Mail: mole@kdw-greifswald.de Psychosoziales Zentrum für Asylsuchende: Kapaunenstraße 10, Tel.: 03834/2311269, E-Mail: psz@kdw-greifswald.de Integrationsverein Integ: Lange Reihe 87, Tel.: 0157/85984946, E-Mail: info@integ-vg.de Lobbi Ost: Tilly-Schanzen-Straße 2 ( Neubrandenburg), Tel.: 0395/4550718 oder 0160/844 21 89, E-Mail: ost@lobbi-mv.de Für Homosexuelle und Transgender: Aktionsbündnis Queer: Lange Straße 14 a, E-Mail: Kontakt@Queer-HGW.de

Früher getuschelt, heute offensive Angriffe

Das Gefühl, angeguckt zu werden und nonverbal vermittelt zu bekommen, man gehöre hier nicht her, ist etwas, was der Beratungsstelle häufiger berichtet wird. „In Greifswald werden die Blicke immer besorgter, sobald sich Menschen aus der Unterkunft in der Brandteichstraße auf dem Markt wegen des kostenfreien WLAN aufhalten“, sagt ein Berater, der namentlich nicht zitiert werden möchte.

Nicht gefeit vor diskriminierenden Attacken sind auch homosexuelle oder transsexuelle Menschen. Das Aktionsbündnis Queer ist eine der Anlaufstellen in der Hansestadt. Im Moment, sagt Thomas Jager, stellvertretender Vorsitzender des Vereins, sei es relativ ruhig in Greifswald. Während es in der Innenstadt „lockerer zugehen würde“, wie Jager sagt, „werden Stadtteile wie Schönwalde I und II bewusst von den Leuten umgangen.“

Zwar seien diskriminierende Attacken in der Hansestadt vom Gefühl her nicht mehr geworden, „aber der Ton ist rauer und brutaler geworden. Früher wurde mehr getuschelt, heute werden die Leuten offensiv und radikaler angemacht.“ Dennoch ist sich Jager ebenfalls sicher, dass die Stadt auch durch die Studierenden weltoffener und freundlicher ist, als es in anderen Gegenden in MV der Fall ist.

*Name geändert, echter Name liegt der Redaktion vor

Von Christin Lachmann