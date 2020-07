Jarmen

Die Tage der Nordland Mühle in Jarmen sind gezählt. Das letzte Getreide wird zu Mehl verarbeitet, ansonsten läuft das Aufräumen: Am 30. September gehen die Lichter im Traditionsbetrieb an der Peene ein für allemal aus. Das Unternehmen GoodMills mit Sitz in Hamburg hatte vor knapp einem Jahr verkündet, seinen Standort in Vorpommern zu schließen. 28 Mitarbeiter sind betroffen.

Die Produktion der mit 60 000 Tonnen Kapazität kleinsten Getreidemühle des europaweit tätigen Konzerns soll künftig in Berlin und Hamburg miterledigt werden. Die Welle des Protests, die im Herbst übers Land rollte, verebbte. Nicht aber die Hoffnung, dass Mehl auch künftig in Jarmen produziert wird.

Das Aus als Chance begreifen

„Wir wollen einen Mühlen-Neubau wagen“, sagt der Müller Stephan Grabow. Gemeinsam mit seinem Kollegen Maik Logall, seit 2011 Werksleiter, begreift er das Aus als Chance. In mehreren Gesprächen mit der Unternehmensführung sei es anfangs noch darum gegangen, den Standort zu erhalten. Schließlich ist die 1907 errichtete Mühle voll funktionsfähig. „Eine Stilllegung und ein Neubau sind daher eigentlich paradox. Wir haben aus diesem Grund eine Übernahme und Zusammenarbeit angeboten. Doch die ist nicht gewollt“, bedauert Grabow und fügt hinzu: „Deshalb machten wir uns auf die Suche nach Investoren.“ Mit Erfolg, versichert der Gützkower, ohne schon Namen nennen zu wollen.

Eine Grobplanung liege vor, ein interessierter Mühlenbauer sei bereits gefunden. Gespräche mit einem Hallenbauer fanden statt. Ersten Schätzungen zufolge liege das Investitionsvolumen im unteren zweistelligen Millionenbereich. Eine Beraterfirma erarbeite derzeit einen Businessplan, der im August vorliegen soll. „Dann wollen wir uns erneut mit den potenziellen Geldgebern zusammensetzen“, sagt der 41-Jährige, der auch für die Freien Wähler im Kreistag von Vorpommern-Greifswald sitzt. Werde das Projekt von allen Beteiligten als wirtschaftlich eingeschätzt, soll eine Gesellschaft gegründet werden.

Fläche für Neubau ist gefunden

Auch ein Firmenstandort sei bereits gefunden. „Wir könnten von der Stadt Jarmen eine Fläche hinter dem Hermes-Logistikzentrum erwerben“, sagt Grabow und wertschätzt die Unterstützung des Ortes: „Die ganze Stadtvertretung steht hinter uns.“ Bürgermeister Arno Karp ( CDU) bekräftigt dies, bedauert aber zugleich, dass sich GoodMills von Jarmen verabschiedet. Gespräche mit der Konzernführung seien ergebnislos verlaufen. „Die Betriebsschließung widerspricht sämtlichen Zielen von Klimaschutz und Nachhaltigkeit“, spielt er auf die weiten Wege an, die jetzt das Getreide aus Vorpommern zur Verarbeitung nehmen muss.

Karp hofft deshalb, dass die beiden Müller ihr Vorhaben mit Partnern realisieren können. Auf diese Weise könnten wenigstens einige der Arbeitsplätze erhalten beziehungsweise neu geschaffen werden. „Und das, was hier wächst, würde wieder hier veredelt“, sagt er.

Können die Blütenträume reifen, werde die Kapazität der kleinen Mühle laut Grabow voraussichtlich bei maximal 25 000 Tonnen pro Jahr liegen. Konventionell produziertes Getreide soll die Basis bilden. Langfristiges Ziel sei es, sich möglichst auf Nischenprodukte zu spezialisieren: Champagnerroggen, Dinkel, Emmer ... Womöglich auch Bioware.

Die Tage der alten Mühle in Jarmen an der Peene sind gezählt. Quelle: Petra Hase

Bürgerinitiative unterstützt die Idee

„Natürlich ist es ein Risiko“, räumt Maik Logall ein, „aber auch eine Chance. Außerdem haben wir viele Fürsprecher in der Region“, sagt der Müllermeister. Als GoodMills die Standortschließung ankündigte, gründete sich die Bürgerinitiative (BI) „Rettet die Jarmener Mühle“, die binnen kürzester Zeit über 10 000 Unterschriften zum Erhalt der Mühle sammelte. Im März wurden die Listen an Landtagspräsidentin Birgit Hesse ( SPD) übergeben. Das Aus des Betriebs verhinderte dieses Bemühen zwar nicht, so Logall, „doch es zeigt das Interesse vieler Menschen, die Wertschöpfungsketten hier im Land zu lassen“.

BI-Mitglied und Stadtvertreter Harry Erdmann (Linke) unterstreicht das: „Der Kreis derer, die sich für einen Mühlen-Neubau interessieren, ist groß. Deshalb bin ich zuversichtlich, dass es klappt. Und wenn nicht, haben wir es wenigstens versucht. Als Stadt werden wir zumindest alles tun, was wir können“, sagt er. Es sei traurig, dass Mutterkonzerne aus Westdeutschland es noch immer schafften, „hier alles plattzumachen. Dabei hat die Mühle keine roten Zahlen geschrieben“, betont Erdmann, der selbst in der Landwirtschaft tätig war, bis er vor einem Jahr in den Ruhestand ging. Seine Hoffnung sei, dass auch potenzielle Geschäftspartner dem Projekt zum Leben verhelfen.

Gewaltiger Preisdruck in der Branche

Einer von ihnen könnte Matthias Hecker vom Gut Pätschow nahe Groß Polzin sein. Er habe einen guten Draht zu den Müllern in Jarmen, versichert der Gutsbesitzer und Betriebsleiter. Die Schließung der Mühle in Jarmen sei daher sehr bedauerlich, „auch wenn sie für unseren Betrieb keinen wirtschaftlichen Nachteil bringt. Letztlich werden wir unsere Produkte trotzdem los.“ Fakt sei, dass in der Branche ein gewaltiger Preisdruck herrsche. Nicht zuletzt müsse sich jeder Konsument fragen, welchen Anteil er an der Situation habe. Viele Menschen bedauerten das Mühlen- oder auch das Bäcker-Sterben, so Hecker: „Und trotzdem kaufen sie das Brot bei Aldi & Co.“

Maik Logall glaubt dennoch an einen Wandel: Verstärkt durch die Corona-Krise gebe es viele Leute, bei denen ein Umdenken einsetze. „Zudem entstehen auch immer mehr regionale Plattformen für heimische Produkte“, gibt er sich optimistisch. Laufe es für die Idee des Mühlen-Neubaus gut, könnte noch in diesem Jahr der erste Spatenstich erfolgen. „Wichtig wäre es“, so Stephan Grabow, „die produktionslose Zeit so kurz wie möglich zu halten.“ Eine Inbetriebnahme im Spätsommer nächsten Jahres, also noch rechtzeitig zur Ernte, wäre optimal.

Doch erst einmal müssten das Konzept vorliegen und die Investoren bei der Stange gehalten werden. Dann gehe es um eine mögliche Landesförderung. Wirtschaftsminister Harry Glawe hat zumindest schon ein Signal gegeben: Sollte sich ein Investor finden, sei das Land bereit, zu helfen, erklärte er im März: „Dann machen wir unseren Instrumentenkoffer ganz weit auf“, versicherte Glawe.

Von Petra Hase