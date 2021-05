Nach Autodiebstahl in Greifswald: Jugendliche vorläufig festgenommen

Greifswald

Ein Zeuge beobachtete, wie am Freitagnachmittag in der Straße „Zum Strohkamp“ in Greifswald Friedrichshagen ein PKW Citroen gestohlen wird. Zur gleichen Zeit wurde in der Friedrichshäger Straße ein Moped der Marke Yiying entwendet.

Dieses konnte jedoch im Nahbereich beschädigt wieder aufgefunden werden. Umgehend wurden drei Funkstreifenwagenbesatzungen des Polizeirevier Greifswald zum Einsatz gebracht. Nach intensiven Fahndungsmaßnahmen und Hinweisen aus der Bevölkerung gelang es, den PKW im Puschkinring wieder aufzufinden.

In der Nähe des Fahrzeuges befanden sich fünf Tatverdächtige. Drei von ihnen gelang es zu flüchten. Zwei 16-jährige deutsche Jugendliche konnten jedoch vorläufig festgenommen werden. Bei einem der Jugendlichen handelt es sich um einen polizeibekannten Intensivtäter. Beide Jugendlichen wurden nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen an die Eltern übergeben.

Von OZ