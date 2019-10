Nach Bein-Amputation: So bringt Nils aus Greifswald jetzt sein Leben in Fahrt

Greifswald

Nils Krake auf seinem Mountainbike zuzusehen, ist nichts für schwache Nerven. Das Fahren auf einem Hinterrad, „Wheelie“ genannt, gehört für den Jugendlichen aus Greifswald zum Standard, zum 18. Geburtstag wünscht er sich eine Cross-Maschine.

Ein völlig normaler 15-Jähriger? Ja, bis auf die Tatsache, dass er vor rund einem halben Jahr eine harte Entscheidung getroffen hat. Nils hat sich den linken Unterschenkel amputieren lassen und ist jetzt auf einer Prothese unterwegs.

Kunstfuß hält Belastung nicht stand

„Sein linkes Bein war von Geburt an verkümmert“, erzählt seine Mutter Marlen. „Der Fuß saß quasi schief auf dem Unterschenkel, die Wade war viel zu dünn.“ Für Nils wurden Prothesen angefertigt, damit er ein „normales Leben“ führen konnte.

Aber dem Bewegungsdrang von Nils konnten die in Berlin angefertigten Prothesen nichts entgegensetzen. „Die waren ständig kaputt“, erinnert sich Nils und grinst. „Füße gebrochen und so.“

Für die Familie bedeutete das nicht nur, ständig neue Prothesen aus Berlin holen zu müssen, hinzu kam auch, dass das Leben mit dem Kunstfuß für Nils beschwerlich und schmerzhaft war. Diese Situation belastete den Jungen offenbar mehr, als er sich anmerken ließ.

„An einem Sonntag kam Nils zu uns und sagte, er wolle das nicht mehr und wolle sich das Bein abnehmen lassen“, erinnert sich die Mutter. „Ich stand unter Schock. War komplett benommen.“

Die Entscheidung des Jungen wirbelte alles durcheinander und stürzte die Familie in einen Zwiespalt. Denn Beschwerden hin oder her, das Bein war zwar fehlgebildet, aber vital. Und das Wort „ Amputation“ löst in wohl jedem Menschen Beklemmungen aus.

Amputation : Entscheidung ist Teamsache

Die Entscheidung für eine Amputation fiel allen Beteiligten schwer, heute sind sie sich sicher, dass es die richtige Wahl war. Von links: Unfallchirurg Peter Hinz, Nils Krake, seine Mutter Marlen Krake und Hans Holzfuß vom Gesundheitszentrum Greifswald. Quelle: Anne Ziebarth

„So eine Entscheidung ist nicht einfach und schnell zu treffen“, beschreibt Unfallchirurg Peter Hinz vom Universitätsklinikum Greifswald die folgenden zwei Jahre. „Wir haben ein großes Team gebildet und uns viel Zeit gelassen, auch im Hinblick auf das Alter von Nils, er war ja erst dreizehn.“

Nicht nur Ärzte des Unfallklinikums Marzahn in Berlin wurden zu Rate gezogen, auch die Orthopädietechniker des Gesundheitszentrums Greifswald spielten eine große Rolle, dazu gab es noch eine psychologische Beratung und immer wieder gemeinsame Gespräche mit der Familie. „Es kommt bei einer Prothese auf die Alternative an“, sagt Hinz. „Wir versuchen prinzipiell immer, die Körperteile zu erhalten. Manchmal kann aber eine solche Operation die Lebensqualität eines Patienten deutlich erhöhen.“

Orthopädietechniker im Operationssaal

Am 18. Juni 2019 war es dann soweit – Anspannung bei allen Beteiligten. „Ich habe schon schlimmste Verletzungen operiert“, beschreibt Peter Hinz. „Ich kenne abgerissene Gliedmaßen und weiß, wie Unfallopfer aussehen.“ In diesem Fall aber habe sich der Familienvater selbst erst „finden“ müssen, wie er sagt.

Die lange Vorbereitungszeit sei auch für ihn wichtig gewesen. „Es ist immer etwas anderes, wenn es um Operationen an Kindern geht. Aber dann auch noch ein auf den ersten Blick intaktes Bein zu amputieren. Das verlangt einem viel ab.“

Der Druck, bei der Operation alles richtig zu machen, war für den Chirurgen extrem hoch, die spezielle Anatomie des Unterschenkels machte die Operation kompliziert. „Für das spätere Anpassen der Prothese ist es wichtig, dass die Ansatzstelle genau auf der richtigen Höhe ist“, sagt Hans Magnus Holzfuß, Orthopädietechniker im Gesundheitszentrum Greifswald. „Deshalb haben wir das so gehandhabt, dass ich mit in den OP komme und die Operation begleite.“ Peter Hinz nickt. „Was nützt mir ein chirurgisch perfekt versorgter Stumpf, wenn nachher keine Prothese passt?“

Stumpf muss sich erst an Belastung gewöhnen

Die gut einstündige Operation verlief gut, Eltern und Ärzte waren zufrieden. Der Patient wurde allerdings bald ungeduldig, die erste Zeit mit der provisorischen Prothese war schwierig. „Ich musste quasi neu laufenlernen“, sagt Nils heute. „Die Bewegungsabläufe sind anders, nichts klappte so, wie ich mir das vorgestellt habe. Ganz ehrlich: Ich habe die Entscheidung auch mal bereut.“

Hans Holzfuß sieht ihn mitfühlend an. „Ja, ich habe gewusst, dass 2019 ein hartes Jahr wird. Die Gewöhnung braucht Zeit, der Stumpf ist die Belastung ja nicht gewohnt“, sagt er. „Wir versuchen Nils zu unterstützen, reden viel. Auch die Gespräche mit Steffen, einem Mitarbeiter der selbst ein amputiertes Bein hat ist, sind wichtig, denke ich.“

Besonderes Geschenk: Hightech-Sportgerät

Man merkt sofort, dass in den vergangenen zwei Jahren eine enge Bindung zwischen den Mitarbeitern des Gesundheitszentrums und Nils entstanden ist, irgendwie ist da ein Funke übergesprungen. „Ich möchte gerne Orthopädietechniker werden“, sagt der Neuntklässler. „Im Frühjahr mache ich mein Schulpraktikum hier.“

Bis dahin hat er auch seine provisorische Prothese gegen eine dauerhafte ausgetauscht und ist hoffentlich völlig genesen. „Die vergangenen vier Wochen waren super, ich habe gute Fortschritte gemacht“, sagt er. „Ich bin mir sicher, dass es die richtige Entscheidung war.“

Ein gehöriger Motivationsschub kommt auch noch von anderer Seite: Das Unternehmen Össur hat Nils kürzlich ein besonderes Geschenk gemacht: Eine Hightech-Sportprothese aus Carbon, wie sie Weltklassesprinter verwenden. „Damit wird man richtig schnell“, sagte Össur-Gebietsleiter Christian Konerow. Und ergänzte noch schnell mit Hinblick auf Nils, das Energiebündel: „Aber Vorsicht! Man braucht viel Platz zum Bremsen!“

Von Anne Ziebarth