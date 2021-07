Nach Brandanschlag auf Kirche: Landespolizeiorchester gibt in Wolgast Benefizkonzert

Wolgast

Das wird ein Konzert: Am 7. August gibt es in der St. Petri Kirche richtig was auf die Ohren. Denn das Landespolizeiorchester ist mit seiner Blechbläserbesetzung zu Gast, um ein Benefizkonzert zu spielen. Das Konzert wird toll, davon ist ganz fest Pastor Sebastian Gabriel überzeugt. Auch Wolgasts Bürgermeister Stefan Weigler (CDU) schwärmt von den Musikern. Er hat sie live erlebt und weiß, wie sie das Publikum mitreißen können.

Doch das Konzert hat einen ernsten Hintergrund: Am 13. Juni war die St. Jürgen Kapelle in Wolgast einem Brandanschlag zum Opfer gefallen. Unbekannte hatten im Dach des Gebäudes, das gerade mit Fördermitteln saniert wird, Dämmwolle angezündet und so den Dachstuhl in Brand gesetzt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf über 350 000 Euro, denn neben dem Dachstuhl ist auch der Altar vollkommen zerstört worden. Zudem sind alle Wände verrußt und die Orgel muss gesäubert werden. Von den Tätern fehlt noch jede Spur, die Polizei ermittelt weiter.

Idee für Konzert stammt von Beate Schlupp

In der St-Jürgen-Kapelle haben normalerweise mehrere Vereine und Gruppen ihr Domizil und in den Wintermonaten wird das Gebäude für Gottesdienste der evangelischen Kirchengemeinde St. Petri genutzt. Das ist nun nicht möglich. Die Kirchengemeinde hat bisher Spenden für den Wiederaufbau in Höhe von etwa 2000 Euro erhalten, sagt Sebastian Gabriel. Doch es wird viel mehr gebraucht. Und da hat das Land geholfen. Denn drei Tage nach dem Brand besuchten CDU-Landtagsabgeordnete die Kapelle, um sich ein Bild vom Ausmaß der Schäden zu machen. Landtagsvizepräsidentin Beate Schlupp sicherte damals zu, sich um ein Benefizkonzert mit dem Landespolizeiorchester zu bemühen, zu dem sie einen guten Draht hat.

So sah es nach dem Brandanschlag in der Kapelle St. Jürgen aus. Quelle: Tilo Wallrodt

Beate Schlupp hat Wort gehalten. „Innenminister Torsten Renz, dem das Orchester untersteht, hat sofort den Kontakt hergestellt, damit wir einen Termin finden“, berichtet Wolgasts Bürgermeister Stefan Weigler. Am 7. August hofft er um 16 Uhr deshalb auf ganz viele Besucher und zahlreiche Spenden, damit St. Jürgen schnellstmöglich wieder aufgebaut werden und auch jene verbrannten Dinge ersetzt werden können, die keine Versicherung trägt. „Ich freu mich riesig, dass dieses wirklich großartige Orchester nach Wolgast kommt“, so Weigler.

Bitte um Kollekte, die raschelt

Entsprechend der Corona-Regelungen und je nachdem, wie viele Familienangehörige zum Konzert kommen, werden 200 bis 250 Zuhörer in der Kirche Platz finden. Auch wer vor der Kirche zuhört, wird die Musik genießen können. Denn die Musiker spielen vom zünftigen Marsch über Polka bis zum Beatles-Medley und moderner Filmmusik alles und lösen wahre Begeisterungsstürme hervor. „Für diesen musikalischen Nachmittag bitten wir einfach um großzügige Spenden, sozusagen eine stille Kollekte, die nur raschelt, nicht klimpert“, macht der Pastor deutlich.

Gäste werden um rechtzeitiges Erscheinen mindestens 30 Minuten vor Konzertbeginn gebeten, da man sich wegen Corona über die Luca-App oder per Formular registrieren lassen muss.

Von Cornelia Meerkatz