Nach Coronafall: Unfallchirurgie des Kreiskrankenhauses Wolgast arbeitet wieder

Wolgast

Am vergangenen Wochenende wurde ein Mitarbeiter in der Unfallchirurgie des Kreiskrankenhauses Wolgast positiv auf das Corona-Virus getestet. Ein weiterer Kollege, der Kontakt zu ihm hatte, wurde mittlerweile ebenfalls positiv getestet. Ansonsten sind alle Tests bei den Pflegekräften und Ärzten negativ ausgefallen. Die beiden positiv getesteten Mitarbeiter dürfen noch nicht zur Arbeit und verbleiben in Quarantäne. Darüber informierte die Ärztliche Direktorin des Kreiskrankenhauses, Dr. Maria Zach.

Alle anderen Mitarbeiter dürfen auf Antrag der Klinikleitung beim Gesundheitsamt des Landkreises Vorpommern-Greifswald ab Sonnabend wieder an ihren Arbeitsplatz zurückkehren, müssen anschließend aber auch noch eine Woche die häusliche Quarantäne einhalten.

Eingeschränkter Besuch wieder möglich

„Das Gesundheitsamt ermöglicht bei Personalengpässen diese Ausnahmeregelung zur Sicherstellung der Krankenversorgung. Darüber sind wir sehr dankbar. Die Unfallchirurgie wird ab morgen wieder komplett geöffnet, das strikte Besuchsverbot aufgehoben und der Operationsbetrieb wieder aufgenommen“, so Zach.

Aktuell werden im Kreiskrankenhaus Wolgast keine Patienten mit einer Covid-19-Erkrankung behandelt.

Von Cornelia Meerkatz