Greifswald

Am Freitag war bekanntgeworden, dass ein Elternteil eines Schulkindes des Gützkower Gymnasiums positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Brisant: Genau dieses Elternteil hatte am Montag an einem Elternabend mit rund 60 Personen teilgenommen. Jetzt sind erste Testergebnisse des Landkreises Vorpommern-Greifswald da. „Das Kind ist negativ getestet worden“, informiert Sprecher Achim Froitzheim. „Die beiden Elternteile allerdings positiv. Die gesamte Familie befindet sich bereits in Quarantäne.“ Ob die Eltern eventuell aus einem Risikogebiet eingereist sind, ist nicht bekannt.

Testergebnisse der anderen Teilnehmer werden am Montag erwartet

Auch die anderen rund 60 Personen, darunter auch Lehrer des Schlossgymnasiums, werden nach einer Beurteilung durch die Experten des Gesundheitsamtes auf das Virus getestet. „Die Kontaktaufnahme mit den Personen hat bereits am Freitag stattgefunden“, so Froitzheim. „Es ist davon auszugehen, dass die Testergebnisse am Montag vorliegen.“ Er wies aber gleichzeitig daraufhin, „dass die Arbeit noch nicht getan sei.“ Schließlich müssten im Positivfall auch die Kontaktpersonen der Teilnehmer des Elternabends ausfindig gemacht werden. Ob das Schlossgymnasium am Montag geschlossen bleibt, stand am Sonnabendmittag noch nicht fest. „Das Schulamt hat meines Wissens keine Schließung angeordnet“, so Froitzheim.

Von Anne Ziebarth