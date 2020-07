Nach Datenmissbrauch: Greifswalder Polizist Dan R. suspendiert

Greifswald

Die Affäre um Datenabfrage und Datenmissbrauch durch den Greifswalder Polizisten Dan R. hat Konsequenzen. Wie jetzt bekannt wurde, zog die Polizei bereits zu Beginn des Jahres die Reißleine und suspendierte den Beamten vom Dienst. „Es läuft ein Disziplinarverfahren gegen den betreffenden Beamten mit dem Ziel, ihn aus dem Dienst zu entfernen“, teilte Polizeisprecherin Claudia Tupeit vom Polizeipräsidium Neubrandenburg mit. „Ihm wurde Anfang des Jahres die Führung jeglicher Dienstgeschäfte untersagt. Er ist seit dieser Zeit nicht aktiv im Dienst.“

Ob der Polizist Dan R. jemals wieder in den Polizeidienst zurückkehren kann oder dauerhaft aus dem Beamtenverhältnis ausscheiden muss, wird das Verwaltungsgericht entscheiden; eine entsprechende Klage wird vorbereitet.

Abfragen ohne dienstlichen Grund bestätigt

Doch was war 2019 passiert? Der als AfD-nah bekannte Polizist Dan R. war massiv unter Druck geraten, nachdem herauskam, dass er Daten politisch linksgerichteter Personen ohne dienstlichen Grund aus Polizeidatenbanken abgerufen und mit hoher Wahrscheinlichkeit auch weitergegeben hatte. Bekannt sind mehrere Fälle von Datenmissbrauch unter den Mitgliedern der Facebookgruppe „Greifswalder Marktplatz“. Sensible Daten wie Telefonnummern und Adressen seien plötzlich im Netz aufgetaucht, nachdem die Personen Kontakt mit der Polizeibehörde hatten.

Darunter auch die Greifswalderin Anja Hübner von der Tierschutzpartei sowie ein Mann aus Vorpommern, der sich in der Flüchtlingshilfe engagiert. Er hatte als erster Verdacht geschöpft und Strafanzeige gegen Dan R. gestellt. Auch Bürgerschaftsmitglied Anja Hübner setzte sich juristisch zur Wehr. „Zunächst war ich als Zeugin bei der Polizei, habe dann selbst Anzeige gestellt“, erzählt sie. „Mir wurde eine Liste mit vielen Namen von Personen vorgelegt, die scheinbar ebenfalls vom Datenklau betroffen sind. Ich gehe davon aus, dass Dan R. über einen längeren Zeitraum Daten ganz unterschiedlicher Menschen abgefragt hat.“

Widerspruch gegen Entscheidung der Staatsanwaltschaft

Die Staatsanwaltschaft bestätigte zwar, dass es durch Dan R. zu Abfragen über mehrere Personen gekommen sei, weiter kamen die Behörden aber nicht. Die Staatsanwaltschaft habe nach Angaben der Polizei die Ermittlungen im vergangenen Jahr eingestellt, für eine Straftat sei eine Bereicherungs- und Schädigungsabsicht Voraussetzung. „Das war im vorliegenden Fall nicht feststellbar“, so Tupeit. „Wir wurden über diesen Vorgang von der Staatsanwaltschaft nicht informiert und haben durch Zufall davon erfahren“, so Anja Hübner. „Mit einer Anwältin hatte ich daher Widerspruch eingelegt.“

Auch Generalstaatsanwaltschaft stellt Ermittlungen ein

Die daraufhin eingeschaltete Generalstaatsanwaltschaft des Landes stellte das Verfahren aber ebenfalls ein. Sie teilt die Einschätzung der Staatsanwaltschaft, dass im vorliegenden Fall kein hinreichender Tatverdacht für eine Straftat wegen der Verletzung eines Dienstgeheimnisses oder von Privatgeheimnissen besteht, heißt es auf OZ-Anfrage. „Die Generalstaatsanwaltschaft sieht keine Ordnungswidrigkeit nach dem Landesdatenschutzgesetz gegeben. Eine Weiterleitung der Begründung ist aus Datenschutzgründen nicht möglich.“

Damit will sich Hübner nicht abfinden. „Wir wollen jetzt ein sogenanntes Klageerzwingungsverfahren anstreben“, so die Mutter von zwei Kindern, „die Erfolgsaussichten sind nicht groß, aber wir wollen ein Zeichen setzen, dass man damit nicht durchkommt.“ Das Oberlandesgericht muss dann auf Basis der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft entscheiden, ob es ein neues Verfahren gibt. Dieses könnte aber eine unbeabsichtigte „Nebenwirkung“ haben. Das Disziplinarverfahren, welches die Polizei führt, müsste in dieser Zeit pausieren.

Datenschutzbeauftragter: Überprüfung auch nach Einstellung der Ermittlungen

Auch der Datenschutzbeauftragte des Landes ist in den Fall involviert. „Auch wenn die Generalstaatsanwaltschaft keine Ordnungswidrigkeit bezüglich des Datenschutzgesetzes festgestellt hat, ist es möglich, dass ich den Vorgang trotzdem noch einmal auf das Vorliegen einer Ordnungswidrigkeit prüfe und zu einer anderen Einschätzung komme“, so Heinz Müller. Bei Verstößen gegen das Datenschutzgesetz können Bußgelder bis zu einer Höhe von 50 000 Euro verhängt werden.

In dem im Juni veröffentlichen Tätigkeitsbericht des Datenschutzbeauftragten, wird deutlich, dass die Behörde mit immer mehr Bußgeld-Fällen zu tun hat, in denen Polizisten polizeiliche Informationssysteme für private Zwecke nutzen. Waren es zwischen Mai und Dezember 2018 vier Fälle, waren es im Jahr 2019 sechzehn Fälle. „Ein Missbrauch von personenbezogenen Daten durch die Polizei geht gar nicht“, so Heinz Müller. „Hier beschädigt eine verhältnismäßig kleine Anzahl von Missetätern den Ruf einer ganzen Institution. Darauf sind viele Polizisten zu Recht sauer.“

Kontrolle jeder 100. Abfrage?

Er persönlich habe das Gefühl, dass das Interesse der Polizeiführung groß sei, diese „schwarzen Schafe“ ausfindig zu machen, „einen Großteil der Hinweise auf mögliche Datenschutzverstöße bekomme ich übrigens aus der Polizei selbst“, sagt er. Auch andere Kontrollmechanismen seien vorstellbar. „In anderen Bundesländern gibt es das Prinzip der Stichproben, was er für empfehlenswert halte. „Dort wird beispielsweise jede 100. Abfrage personenbezogener Daten kontrolliert“, beschreibt er. „So etwas könnte ich mir hier auch vorstellen. Wenngleich wir das in der Stelle des Datenschutzbeauftragten aufgrund des hohen Personalaufwands aktuell nicht leisten könnten.“

Von Anne Ziebarth