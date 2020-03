Nach Duschverbot wegen Legionellen: Nun auch Schaben in Greifswalder Studentenapartments

Greifswald

Nachdem die OZ über das Duschverbot in den Studentenapartments der Brinkstraße 3 berichtete, das wegen Legionellen in den Wasserleitungen verhängt wurde, meldete sich nun ein weiterer Mieter. Ihm zufolge sollen in der Brinkstraße 4 in einigen Wohnungen seit Oktober 2019 vermehrt Schaben auftreten. Auch dieses Objekt wird von First Single Apartments verwaltet und befindet sich direkt hinter der Brinkstraße 3.

Mieter: „Es ekelt mich extrem an“

Anton Berger, der eigentlich anders heißt, seinen Namen aus Angst vor möglichen Sanktionen der Verwaltung nicht in der Zeitung lesen möchte, ekelt sich in seinen eigenen vier Wänden: Fünfmal sei er bereits auf die unliebsamen Mitbewohner getroffen. „Als es einmal dunkel war und ich das Licht in der Küche anmachte, tappte so ein Ding gerade über die Küchenzeile. Es ekelt mich extrem an.“

Seit Monaten übernachtet der Student nun bei seiner Freundin. Eines ärgert ihn besonders: „Wir bekommen überhaupt keine Informationen. Ich bin derjenige, der sich beim Gesundheitsamt melden muss, um Auskünfte zu bekommen.“ Auch die Reaktion der Verwaltung auf Bergers Beschwerden macht den 25-Jährigen sprachlos: „Sie meinten, ich könne ja ausziehen.“

Treten Ungeziefer wie Kakerlaken oder Schaben in Mietwohnungen auf, deren Ursprung nicht geklärt ist, kann eine Mietminderung erfolgen. Quelle: dpa

Verwaltung: Mieter hätten Schaben eingeschleppt

Nun meldet sich auch die Verwaltung zu Wort. Sie bestätigt, dass sich in einigen Wohnungen Schaben aufhalten. Dabei soll es sich um afrikanische Braunbandschaben handeln. „Diese sind in unserem Gebiet nicht beheimatet. Es wird davon ausgegangen, dass einer unserer Mieter diese von einem Besuch in der entsprechenden Gegend unbewusst mitgebracht hat“, mutmaßt Anne-Katrin Hill von der First Single Apartment Verwaltung.

Um die entsprechenden Wohnungen würde sich laut Hill bereits eine Schädlingsbekämpfungsfirma kümmern. „Leider haben einige Mieter den Befall ihrer Wohnung nicht gleich angezeigt, so dass eine Ausbreitung nicht verhindert werden konnte.“ Auch jetzt würde es zudem Mieter geben, die die Verwaltung nicht über einen Befall informieren. „Andere teilen uns mit, dass sie keine töten werden“, so Hill weiter. Zwei Mietparteien hätten bereits wegen des Ungeziefers Mietminderungen eingereicht.

Gesundheitsamt: Schaben nicht unmittelbar gesundheitsschädlich

Neben dem Gesundheitsamt, das auf OZ-Nachfrage angibt, dass die Schaben „ärgerlich und hygienisch bedenklich, aber nicht unmittelbar gefährlich“ seien, ist auch der Mieterverein Vorpommern-Greifswald bereits über den Befall informiert. „Es ist schon sehr bemerkenswert, wenn in zwei benachbarten Objekten Legionellen und Schaben auftreten. Dies deutet für mich auf eine nicht besonders ordentliche Verwaltung der Mietwohnungen hin“, sagt Dirk Barfknecht, Geschäftsführer des örtlichen Mietervereins. Für ihn stellt sich die Frage, warum die Verwaltung noch nichts Nachhaltiges unternommen hat, um das Ungezieferproblem komplett zu beseitigen.

Woher die Schaben letztlich stammen, bleibt womöglich unklar: „Ist die Ursache ungeklärt, so geht das zulasten des Vermieters. Wenn eine Mietminderung in Anspruch genommen wird, muss er diese auch hinnehmen“, erklärt Barfknecht. Der Befall mit Ratten, Mäusen oder eben Schaben beeinträchtige die Wohnqualität, so der Geschäftsführer weiter: „Hier kann dann durchaus eine Mietminderung in Höhe von zehn Prozent in Betracht kommen.“ Für den Mieter Anton Berger steht nun eines fest: Er will demnächst ausziehen.

Immerhin wurde nach OZ-Informationen in der vergangenen Woche das Duschverbot wegen Legionellen in der Brinkstraße 3 aufgehoben. Mehrere Wochen durften die Bewohner des Objektes die Duschen nicht benutzen, da eine „extrem hohe Kontamination“ der Bakterien in den Wasserleitungen nachgewiesen wurde, wie das Gesundheitsamt mitteilte.

