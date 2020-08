Nach Elternabend: Corona-Fall bei Elternteil am Gützkower Schlossgymnasium

Greifswald

Am Gützkower Schlossgymnasium ist ein Corona-Fall bei einem Elternteil nach einem Elternabend am Montag bekannt geworden. Nach OZ-Informationen seien keine Kinder betroffen. Derzeit arbeitet das Gesundheitsamt auf Hochtouren.

Das infizierte Elternteil befindet sich in Quarantäne. An dem Elternabend nahmen 60 Eltern teil. Dieser hat hygienisch ordnungsgemäß in einer Turnhalle stattgefunden. Das Gesundheitsamt prüft, wer in welche Kategorie gehört. So müssen nicht zwingend alle in Quarantäne. Eine Entscheidung über eine Schulschließung gibt es noch nicht.

Anzeige

Lesen Sie auch: Corona an Schönberger Schule: Erste Tests negativ

Weitere OZ+ Artikel

Der Ergebnis des Labors kam am heutigen Freitag. Die Familie wird heute getestet. Der Landkreis verzeichnet momentan sieben aktive Corona-Fälle.

Von OZ