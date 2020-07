Nach Farbanschlägen auf Danke-Plakate für Polizei: Greifswalder organisieren Demo

Greifswald

Mit einer Kundgebung und einer anschließenden Demonstration wollen Greifswalder am Donnerstag ihre Solidarität mit der Polizei bekunden. Anfang Juni war am „Internationalen Kultur- und Wohnprojekt“ in Greifswald (IKUWO) ein Banner mit der Aufschrift „Rassismus tötet. Polizei mordet.“ angebracht worden. Dagegen hatten vier CDU-Politiker ihre Stimme erhoben und ein Plakat mit der Aufschrift „ Polizei gibt Sicherheit. Greifswald sagt Danke!“ an der Europakreuzung aufgehängt. Seitdem wurde das Plakat zweimal mit Farbbeuteln beworfen.

„Wir wissen, dass unsere Polizeibeamten fast ausnahmslos jeden Tag ihr Bestes geben. Wir lassen nicht zu, dass diese Männer und Frauen von ein paar ,Aktivisten’ immer wieder verunglimpft werden“, erklärte die Initiatorin der Solidaritäts-Kundgebung, Grit Wuschek. Man sei nicht einverstanden, dass „auf diese Weise ein kollektives Misstrauen gegen unseren Staat geschürt“ werde und stünde „uneingeschränkt zu unseren Polizeibeamten“.

Die Veranstaltung am Donnerstag beginnt um 17.30 Uhr auf dem Markt. Nach zwei kurzen Reden ist ein Demonstrationszug über den Schuhhagen und die Europakreuzung in die Rudolf-Petershagen-Allee bis zur Rathenaustraße geplant. Von dort geht es über die Wolgaster Straße zurück zur Europakreuzung. Auf dem Theatervorplatz wollen die Teilnehmer Luftballons steigen lassen.

