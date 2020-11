Nach Feuer in Greifswald: Mutmaßlicher Brandstifter wieder auf freiem Fuß

Greifswald

Nach dem Brand von drei Gartenlauben in Greifswald ist der mutmaßliche Brandstifter wieder frei. Das Amtsgericht Greifswald hat einen am Montag nach dem Brand vorläufig festgenommenen Ägypter, der dringend verdächtigt wird, das Feuer gelegt zu haben, wieder auf freien Fuß gesetzt, teilte das Polizeipräsidium Neubrandenburg am Dienstagnachmittag mit.

Richter folgt Antrag der Staatsanwaltschaft nicht

Die Staatsanwaltschaft Stralsund hatte den Erlass eines Unterbringungsbefehls für den mutmaßlichen Brandstifter beantragt. Der zuständige Richter am Amtsgericht Greifswald ist diesem Antrag am Dienstagnachmittag nicht gefolgt, der Tatverdächtige somit wieder auf freiem Fuß. Die Staatsanwaltschaft prüfe, ob sie gegen die Entscheidung Rechtsmittel einlegt, informierte die Polizei.

Tatverdächtiger machte verwirrten Eindruck bei Festnahme

Den 42-jährigen ägyptischen Staatsangehörigen griffen Polizeibeamte am Montag auf dem Gelände der Gartensparte „Erholung“ in Greifswald auf, wo am Morgen drei Gartenlauben in Flammen aufgingen. Zwei Parzellen wurden durch das Feuer komplett zerstört, an den Lauben entstand ein Schaden von rund 20 000 Euro. In der Nähe des Tatorts wurden Schriftstücke mit Hakenkreuzzeichnungen gefunden. Zeugenhinweise verdichteten den Verdacht der Brandstiftung gegen den 42 Jahre alten Ägypter, der bei seiner Festnahme am Montag einen verwirrten Eindruck machte.

Aufgrund der bisherigen Ermittlungserkenntnisse werde aber weder von einer politisch motivierten Straftat noch von einem rechten Gewaltmotiv ausgegangen, teilt das Polizeipräsidium mit. Die Ermittlungen wegen mutmaßlicher Brandstiftung gegen den Tatverdächtigen werden fortgesetzt.

Von OZ