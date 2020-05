Nach Freiheitsberaubung: Mutmaßlicher Täter von Korswandt wieder auf freiem Fuß

Korswandt

Die Aufregung an diesem 18. März in Korswandt war groß: Ein Großaufgebot der Polizei, der Polizeihubschrauber Merlin und zahlreiche zivile Polizeikräfte waren an diesem Tag in Korswandt im Einsatz, weil eine Frau gegen ihren Willen in der Bergstraße von einem Mann in ein Auto gezerrt worden war. Ein Zeuge hatte die Freiheitsberaubung beobachtet und umgehend die Polizei alarmiert, denn das Fahrzeug war in rasantem Tempo davongefahren.

Als Fahrer des Autos stellte sich nach späteren Polizeiangaben ein 47-jähriger Deutscher heraus, der mit dem Auto zunächst im Ort auf der Flucht war und dann in den Wald nahe dem Wolgastsee fuhr. Aus diesem Grund war auch der Polizeihubschrauber zur Suche eingesetzt worden, um aus der Luft das Auto zu finden. Die deutsche Polizei hatte auch ihre polnischen Kollegen um Mithilfe gebeten, da es sich bei dem Waldstück am Wolgastsee um ein Areal an der deutsch-polnischen Grenze handelt.

Mutmaßlicher Täter war polizeibekannt

Das war weitsichtig gehandelt, wie sich später herausstellen sollte. Denn der Tatverdächtige war gegen 16.30 Uhr von polnischen Polizisten festgenommen worden. Zuvor hatten deutsche Polizisten im Wald das verschlossene Auto gefunden und die Frau daraus befreit.

Einen Tag nach der mutmaßlichen Entführung auf der Insel Usedom erging gegen den Tatverdächtigen, der polizeibekannt ist und zu diesem Zeitpunkt ohne festen Wohnsitz war, dann Haftbefehl durch das Amtsgericht Greifswald. Die Anklagebehörde wirft dem Mann gefährliche Körperverletzung mittels einer das Leben bedrohenden Handlung und Freiheitsberaubung seiner 45-jährigen Bekannten vor. Der 47-Jährige soll bei der Anhörung vor dem Haftrichter zu möglichen Motiven seiner Tat keine Angaben gemacht haben.

Mann hat wieder festen Wohnsitz

Inzwischen gilt als sicher, dass es sich um eine Beziehungstat handelt, denn der mutmaßliche Täter und das Opfer waren in den zurückliegenden Jahren mehrfach mal länger, mal kürzer liiert. Seit Mittwoch dieser Woche befindet sich der Mann, der aus der Nähe von Königs Wusterhausen bei Berlin stammt, wieder auf freiem Fuß.

Wie sein Pflichtverteidiger René Neumiester der OSTSEE-ZEITUNG bestätigte, wurde der Haftbefehl unter Auflagen außer Vollzug gesetzt. Diese Auflagen sind ein fester Wohnsitz, den der Mann mittlerweile mit Hilfe von Neumeister im Land Brandenburg genommen hat. Außerdem hat er ein absolutes Kontakt- und Näherungsverbot gegenüber der Frau aus Korswandt und er muss sich regelmäßig bei der Polizei melden.

Bekannt geworden sind auch weitere Details zur Freiheitsberaubung und gefährlichen Körperverletzung. Wie Opferanwalt Axel Vogt sagte, habe sich seine Mandantin, die mit ihren drei Kindern vor mehreren Jahren aus Nordrhein-Westfalen auf die Insel Usedom gezogen war, zunächst mit dem Tatverdächtigen zu einem Gespräch am Wolgastsee verabredet gehabt. Zuerst sei alles friedlich verlaufen, später aber sei die Situation eskaliert und der Mann zunehmend aggressiv gegenüber der Korswandterin geworden. Er habe nach Aussage seiner Mandantin sie geschlagen und getreten sowie sie ins Wasser geschubst.

In Korswandt am idyllischen Wolgastsee sollen sich die früheren Lebenspartner zuerst getroffen haben. Quelle: Henrik Nitzsche

Gerichtsmedizin hat Verletzungen dokumentiert

Später habe er sie dann gegen ihren Willen ins Auto gezerrt und auch während der Fahrt weiter traktiert. „Bei der Begutachtung durch die Gerichtsmedizin wurden mehrere Verletzungen diagnostiziert“, sagte Vogt. So seien Würgemale am Hals und Einblutungen im Gesicht und auf dem Kopf durch Gewalteinwirkung festgestellt worden.

Ferner habe das Opfer angegeben, dass sie der frühere Partner an den Haaren über den Waldboden gezogen sowie in den Kofferraum des Fahrzeugs gesperrt habe. Aus diesem Grund habe sie nun, da der Mann wieder auf freiem Fuß sei, panische Angst, er könne es erneut auf sie abgesehen haben.

Wann es zum Prozess in diesem Fall kommt, lässt sich noch nicht genau sagen. Pflichtverteidiger René Neumeister sagte lediglich, dass sich während der Verhandlung dann zeigen werde, ob die Behauptungen der Frau tatsächlich alle zuträfen. Sollte das Gericht jedoch den Tatbestand der Freiheitsberaubung und gefährlichen Körperverletzung erfüllt sehen, kann der mutmaßliche Täter eine Haftstrafe zwischen sechs Monaten und zehn Jahren erhalten.

