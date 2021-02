Nach Geflügelpest: Sperrbezirk-Regelung für Wusterhusen aufgehoben 

Wusterhusen

Nach dem Ausbruch der Geflügelpest Ende Dezember in einer Geflügelhaltung in Wusterhusen bei Greifswald ist die Gemeinde nunmehr kein Sperrbezirk mehr, da es bis zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Fälle gab. Die umliegenden Gemeinden gelten damit auch nicht mehr als Beobachtungsgebiet.

Der Landkreis hatte am 30. Dezember 2020 sofort nach Bekanntwerden der Geflügelpest in Wusterhusen eine Tierseuchenverfügung erlassen und Sperrbezirk und Beobachtungsgebiet festgelegt. Tiere mussten aufgestallt werden. Das war nötig, weil es sich bei dem an den Tieren vorgefundenen Virus um die hochansteckende Vogelgrippe H5 N8 handelte.

Da in Wusterhusen lediglich ein Tierhalter von der Geflügelpest betroffen war und sich die Tierseuche nicht weiter ausbreitete, kann nun sämtliches Geflügel – egal, ob gewerblich oder privat – wieder im Freien gehalten werden. Es gibt keinerlei Beschränkungen mehr.

Von Cornelia Meerkatz