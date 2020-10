Nach Grundschule: Nun auch Greifswalder Kita wegen Corona geschlossen

Greifswald

Nach der Käthe-Kollwitzgrundschule muss nun auch die Kindertagesstätte „Kleine Entdecker“ wegen zweier positiver Coronafalls geschlossen werden. Darüber informiert der Landkreis auf seiner Webseite. Alle Kinder müssen sich umgehend in Quarantäne begeben und schnellstmöglich testen lassen. „Unsere Mitarbeiter des Gesundheitsamtes haben bis Mitternacht gearbeitet und beginnen bereits 7.30 Uhr wieder. Wir arbeiten unter Hochdruck daran, alle Familien schnellstmöglich zu informieren“, so Sack weiter. Betroffen sind zirka 60 Kinder.

Alle Schüler, die am Montag und Dienstag den Hort der Grundschule Käthe Kollwitz besucht haben, müssen ebenfalls in Quarantäne. Grund ist der positive Test einer Schülerin. Das Ergebnis wurde erst am Mittwochabend bekannt. Seitdem arbeitet das Gesundheitsamt am Hochtouren.

Von kat