Nach Hanau-Morden: Greifswalder demonstrieren gegen rechten Terror

Greifswald

Traurig und zugleich wütende Stimmung auf dem Greifswalder Marktplatz. Nach den Morden von Hanau, bei denen neun Menschen aus offenbar rassistischen Motiven umgebracht wurden kamen spontan rund 150 Menschen auf dem Markt zusammen. „Wir können rassistische Verbrechen nicht hinnehmen“, betonte Anna Kassautzki, die Vorsitzende der Jusos Vorpommern-Greifswald. „Viel zu lange wurden solche Taten stillschweigend akzeptiert. Wir müssen ein Bollwerk gegen Rassismus und Antisemitismus bilden.“ Auch der Greifswalder Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne) war zur Demonstration gekommen. „Diese Angriffe kommen ja nicht aus heiterem Himmel“, betonte er. „Der Nährboden ist ja schon länger bereitet.“

„ Greifswald bleibt bunt“

Er sei es leid im Kontext von fremdenfeindlichen Aussagen zu hören „Das darf man ja wohl noch sagen.“ Nein, bestimmte Dinge dürfe man eben nicht sagen, betonte er. „Denn es ist falsch. Und es führt zu dem, was in Hanau passiert ist.“ Der Integrationsbeauftragte des Landkreises Ibrahim Al Najjar zeigte sich erschüttert, aber auch gerührt von der Welle der Solidarität. „ Greifswald ist und bleibt bunt“, betonte er. „Wir stehen füreinander ein, jegliche Form von Rassismus, Antisemitismus und Islamismus hat in Greifswald nichts zu suchen. Die Geschichte darf sich nicht wiederholen.“

Gregor Kochhan von der Alternativen Liste griff die AfD an. „Wir müssen uns fragen, wer grenzt denn aus“, so Kochhan. „Es gibt hier einen Fraktionsvorsitzenden, der von Negern spricht.“ Anna Gatzke, Integrationsbeauftragte der Stadt Greifswald, fasste ihre Idee der Solidarität zusammen. „Unsere Gesellschaft der Toleranz, in der wir füreinander eine Bereicherung darstellen, wird angegriffen. Wir müssen mit Taten zeigen, dass wir niemanden allein lassen.“

Lesen Sie mehr:

Hanau, Solingen, Mölln: Rassistischer Terror in Deutschland – Ein Überblick

Nach Hanau: Schwesig fordert „Rassismus und Hass keinen Raum lassen“

Anwohner in Hanau: “Ich weiß nicht, wie ich das aus dem Kopf bekommen soll”

Von Anne Ziebarth