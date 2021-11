Greifswald

Auf Bildern schaut er immer sehr ernst in die Kamera. Als wolle Henning Jeschke mit einem Blick alles sagen, was ihn gerade umtreibt. Klimakrise, Globale Erwärmung, sein Kampf – der Kampf der letzten Generation, die die „Katastrophe“, wie er es nennt, noch abwenden kann. Im Gespräch hingegen lacht er viel. Erzählt freundlich, voller Feuer und Leidenschaft über die eine Sache, für die er bereit war, alles zu geben.

Am 30. August verkündete er mit sechs weiteren Aktivisten, dass die Gruppe in den Hungerstreik gehen werde. Vor dem Kanzleramt harrte sie mit ihren zwei Forderungen aus: Ein Gespräch mit den damals drei Kanzlerkandidaten und ein Bürger*innenrat, der nach der Wahl Sofortmaßnahmen gegen die Klimakrise einleiten solle. Jeschke beendete seinen Streik als Letzter, verzichtet in den letzten Stunden sogar auf Wasser, bevor Olaf Scholz (SPD) einlenkt und einem Gespräch zusagt.

Vorträge und Gespräche statt Streik

Heute, etwa sechs Wochen nach dem Streik, erzählt er lachend, dass er eigentlich gerne und viel esse. „Man muss natürlich auch immer daran denken, dass, während wir im Hungerstreik in Berlin waren, hunderttausende Menschen in Madagaskar vom realen Hungertod bedroht waren. Das ist ein Beispiel für Krisen, die uns hier auch erwarten werden.“ Das sei nun sein Auftrag, vielen Menschen klarzumachen, wie die Situation tatsächlich ist. Wie ernst die Lage ist und was es nun zu tun gilt. Statt Hungerstreik versucht Jeschke die Aufmerksamkeit nun aber durch Vorträge zu bekommen.

„Wir haben direkt im Anschluss an den Hungerstreik mit den Vorträgen begonnen.“ Seine Stationen bisher: Dortmund, Hannover, Lüneburg, Hamburg, Kiel, Rostock und Greifswald. Weitere Termine sollen folgen. „Ich sehe es als Pflicht an, die Botschaft herauszutragen und Menschen zu erklären, wie katastrophal die Lage ist und Alarm zu schlagen.“

Über das Grundgesetz diskutiert man nicht

Jeschkes Worte sind bewusst hart. Vernichtung, Katastrophe, Alarm schlagen. Er vertraut der Wissenschaft und unter anderem den Worten des Chefberaters im britischen Außenministerium für globale Erwärmung, Sir David King. Der hält die kommenden drei bis vier Jahre für entscheidend, wenn die Klimawende noch geschafft werden soll. Spannend ist dabei Jeschkes Ansatz, wie er die Menschen überzeugen will. Er ist der Überzeugung, dass die Bevölkerung auf ihr verfassungsmäßiges Recht bestehen wird – mit zivilen und friedlichen Mitteln.

Lea Bonasera und Henning Jeschke bei ihrem Klimastreik in Berlin. Am Ende lenkte Olaf Scholz ein. Quelle: Jörg Carstensen

Im Artikel 20a des Grundgesetzes steht, dass der Staat „in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere“ sichern muss. Auch für künftige Generationen. Wenn also die Politik nicht dafür Sorge trägt – so wie es aus Jeschkes Sicht aktuell der Fall ist – dann müsse das Volk selbst handeln.

Noch werden die falschen Debatten geführt

Seine Fragen und Überlegungen sind dabei fundamentaler als die aktuelle Debatte. Ihm geht es nicht um Laufzeiten für Kohlemeiler in der Lausitz, sondern die folgenden Generationen. „Die Überlegung ist nicht: Kann der Kohlearbeiter nicht noch etwas länger arbeiten, sondern wie schaffen wir es, dass unsere Kinder nicht verhungern,“ erklärt er. Der Kampf geht nicht um Arbeitsplätze oder für ein Wirtschaftssystem, sondern „gegen drohende Todeszonen am Äquator mit milliarden Toten , gegen Versorgungsengpässe und Naturkatastrophen. Hier hilft nur noch friedlicher ziviler Widerstand.“ Doch wie kann der aussehen?

Proteste, Bürgerräte, zur Not auch ein Hungerstreik? Empfehlen tut er es nicht. Das sei ein drastisches Mittel gewesen, das er niemandem frei heraus empfehlen würde. Er selbst war dazu bereit, weil er es moralisch nicht mit sich vereinbaren könne, nicht alles gegen die Klimakatastrophe zu versuchen. „Das widerspricht meinem Verständnis, ein gerechtigkeitssuchender, aufgeklärter, fairer Mensch zu sein.“

Das Feuer muss gelöscht, nicht diskutiert werden

Während des Hungerstreiks wurden Jeschke und seine Mitstreiter angefeindet. Einmal für die Methode, aber auch, weil viele immer noch an die „Verschwörung“, wie Jeschke es nennt, glauben, dass es den Klimawandel nicht gibt. Mit diesen Menschen will er nicht mehr diskutieren.

„Man sagt ja immer, dass die Welt ein Dorf ist. Dieses Dorf brennt. Wenn jemand in dem Dorf nicht glaubt, dass die Häuser brennen, werde ich keine Zeit verschwenden, ihn zu überzeugen. Ich versammle so viele Bewohner wie möglich und versuche mit ihnen, das Feuer zu löschen. Was anderes können wir uns gar nicht mehr leisten.“

Der Hungerstreik war fristlos

Was passiert wäre, wenn Scholz nicht zugesagt hätte? „Dann wäre es uns wohl übel ergangen“, erinnert sich Jeschke. Besonders im Durststreik wurde der Zustand von Stunde zu Stunde kritischer. „Als ich den Hungerstreik begonnen habe, war meine Einstellung, dass er unbefristet ist“, sagt er klar. Bis zum Äußersten kam es nicht. Am 12. November hat er ein Gespräch mit dem Wahlgewinner der SPD – Olaf Scholz. Jeschke erwartet sich viel.

Scholz habe sich als Klimakanzler dargestellt. Nun müsse man sehen, ob das nur grüne Worte waren. Jeschke will dann auch die entscheidende Frage für die kommenden Jahre stellen: „Wir werden die Frage stellen, ob es einen Schritt zur Wahrheit gibt und ob er die Maßnahmen, die notwendig sind, durchführen will oder nicht.“

Von Philipp Schulz