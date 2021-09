Nach Machtübernahme: Afghanen in Greifswald fürchten um ihre Heimat 

Greifswald

Ihre Lebensläufe könnten kaum unterschiedlicher sein und doch haben sie eines gemeinsam: Sie alle sind aus ihrer Heimat Afghanistan geflüchtet und fanden in Greifswald eine neue.

Nachdem die internationalen Truppen vor einigen Wochen aus Afghanistan abzogen, erlangte das radikalislamistische Taliban-Regime nach mehr als 20 Jahren erneut die Kontrolle übers Land. Viele Einheimische, darunter etliche ehemalige Ortskräfte der westlichen Staaten, versuchten zu fliehen und auszureisen. Die, die es nicht geschafft haben, müssen nun um ihr Leben und um das Leben ihrer Familien bangen.

„Nun sind sie wieder da und niemand sagt etwas dagegen“

Doch nicht nur Einheimische vor Ort fürchten um die Zukunft ihres Landes. Auch geflüchtete Afghanen in Deutschland verfolgen die Nachrichten mit Sorge. „20 Jahre lang haben alle Länder gesagt, dass die Taliban Terroristen sind. Nun sind sie wieder da und niemand sagt etwas dagegen“, sagt der 61-jährige Soltan, der sich gemeinsam mit seiner Frau und seinem 20-jährigen Sohn seit zwei Monaten in der Hansestadt befindet. Zuvor flüchtete die Familie vom Iran aus nach Griechenland, wo sie zwei Jahre lebten. Dass die Taliban nun wieder an der Macht sind, sei ein Schock gewesen, fügt der 28-jährige Hanef hinzu, der vor sechs Jahren floh und nun in Greifswald lebt.

Sieben geflüchtete Afghanen sitzen an diesem späten Nachmittag im Garten der Johannes-Gemeinde und erzählen ihre Geschichten. Sie wollen nur ihre Vornamen nennen, nicht alle wollen auf dem Foto zu sehen sein. Allein in dieser Greifswalder Gemeinde gebe es zehn Menschen aus Afghanistan, sagt Pfarrer Torsten Kiefer.

„Manche von ihnen warten seit Jahren auf ihre Anerkennung als Flüchtlinge. Sie leben als Christen nun mit einer doppelten Angst. Zum einen, dass ein Richter ihnen erneut unterstellt, dass ihre Konversion zum christlichen Glauben nur Taktik sei. Zum anderen, dass jemand in Afghanistan oder Pakistan von ihrem Glauben erfährt und ihre Familien in Sippenhaft genommen – sprich ermordet – werden“, so Kiefer.

Geflüchtete Afghanen trauen den Taliban nicht

Die Angst ist nicht unbegründet. Denn die Herrschaft der Taliban in den 1990er-Jahren war ein Regime des Terrors. Öffentliche Hinrichtungen und Steinigungen standen auf der Tagesordnung. Frauen durften das Haus nicht verlassen. Vieles Westliche war verboten. Nach außen hin geben sich die Taliban heute etwas liberaler. Was Frauenrechte angeht, ist die Situation aber ebenso miserabel wie damals.

Den Taliban könne man nicht vertrauen, so die einstimmige Meinung der Afghanen aus der Kirchengemeinde. „Sie wollten vor 20 Jahren keine fremden Leute und keine Nichtmuslimen in Afghanistan. Sie haben ihre Meinung nicht geändert. Sie wollen als Regierung von Deutschland, den USA und Frankreich akzeptiert werden, weil sie finanzielle Unterstützung wollen. Aber was passiert danach?“, fragt sich der 20-jährige Akbar.

Die wenigen Verwandten, die sie noch in Afghanistan haben, hätten derzeit keine Arbeit und keine Zukunftsperspektive. „Die Taliban zwingen die Leute dazu, für sie zu kochen. Das können zwischen 20 und 30 Taliban sein. Alles, was die Familie besitzt, muss sie abgeben. Sie haben keine andere Wahl“, berichtet der 26-jährige Ali.

Auch Deutschland flog geflüchtete Afghanen im August aus. Diese Menschen wurden zuvor aus Kabul evakuiert und nach Usbekistan gebracht. Nach einer Registrierung durch die Deutsche Botschaft wurden sie mit einem Lufthansa-Flugzeug nach Frankfurt geflogen. Quelle: dpa

Hazara werden seit Jahrzehnten diskriminiert und ausgegrenzt

Die Gründe, warum sie ihre Heimat verlassen haben, sind so unterschiedlich wie die Schicksalsschläge, die hinter ihnen liegen. Oft jedoch haben sie mit dem Tod von Familienmitgliedern zu tun. Als Hamid fünf Jahre alt war, wurde sein Vater in Afghanistan getötet. Er sei Soldat gewesen, hatte vor 20 Jahren gegen die Taliban gekämpft.

Afghanistan ist ein Vielvölkerstaat mit mehreren ethnischen Gruppen und Stämmen. Die größte Gruppe machen die Paschtunen aus. Die Hazara, bei denen es sich überwiegend um Schiiten handelt, zählen zur Minderheit, sie werden seit Jahrzehnten von der sunnitischen Mehrheit in Afghanistan ausgegrenzt und diskriminiert.

Nach dem Sturz des Regimes vor zwei Jahrzehnten verbesserte sich der Stand der Hazara in Afghanistan. Doch nun leben sie erneut in Angst vor Verfolgung und Massakern. Akbar sagt, dass alle Afghanen, die im Garten Platz genommen haben, und er selbst zur Gruppe der Hazara gehören.

Sie sind sieben von mindestens 2,6 Millionen Afghanen, die bereits als registrierte Geflüchtete im Ausland leben. Die meisten von ihnen flohen in die Nachbarländer Pakistan und Iran, aber auch in die Türkei. Esmil (41) lebt seit fünf Jahren in Deutschland und arbeitet als Gerüstbauer. Doch einen anerkannten Flüchtlingsstatus besitzt er nicht. Deshalb darf er seine Frau und sein Kind nicht nach Deutschland holen. Sie leben noch in Pakistan. Er und die anderen würden sich vor allem eines wünschen: dass sie in Deutschland anerkannt werden und sich ein normales Leben aufbauen können.

Von Christin Lachmann