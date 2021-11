Nach Meldeverzögerung: Wie viele Corona-Infizierte hat Vorpommern-Greifswald?

Greifswald

Der Kreis Vorpommern-Greifswald erklärte am vergangenen Mittwoch, dass das Gesundheitsamt aktuell nicht mehr mit dem Melden der neuen Corona-Fälle hinterherkommt.

Der Sprecher des Kreises, Achim Froitzheim, erklärte am Donnerstag, dass die Abweichungen nicht so groß seien, dass sie unter Berücksichtigung aller Kriterien die Einstufung des Landkreises auf der Corona-Stufenkarte des Landes verändert. Aktuell steigen die Corona-Inzidenz (am Donnerstag bei 201,9 Infizierten auf 100 000 Einwohner) und die Belegung der ITS-Betten (bei 12,2 Prozent). Noch am Vortag lag die Inzidenz bei 168.

Kaum Corona-Patienten im Krankenhaus?

Unverändert gering ist jedoch die Zahl der Hospitalisierungsinzidenz. Diese gibt an, wie viele Menschen mit Corona in den vergangenen sieben Tagen in einem Krankenhaus behandelt wurden. Sie dient als Indikator für die Krankheitsschwere in einer Region.

Auf Nachfrage der OSTSEE-ZEITUNG gab das Klinikum Greifswald an, dass in den vergangenen sieben Tagen insgesamt 19 Menschen mit Corona im Uniklinikum behandelt wurden. Diese seien aus anderen Krankenhäusern verlegt worden, Neuaufnahmen oder die Infektion hätte sich während des Aufenthaltes im Krankenhaus gezeigt. Aus der Aufschlüsselung geht jedoch nicht hervor, wie viele der 19 Patienten relevant sind für die Hospitalisierungsrate. Wären sie es, läge die diese jetzt schon bei mindestens 8 und der Kreis wäre in der Corona-Ampel des Landes Orange eingeordnet.

Kreis wendet nun vereinfachtes Meldeverfahren an

Welche Maßnahmen im Kampf gegen das Coronavirus in den einzelnen Landkreisen gelten, hängt maßgeblich von der Corona-Ampel des Landes ab. Welche Farbe, ob Grün, Gelb, Orange, Rot gilt, bestimmen drei Faktoren. Die Corona-Inzidenz, die ITS-Auslastung in Prozent und die Hospitalisierungsrate.

Am Donnerstag gab der Landkreis bekannt, dass man den Verzug bei den Meldungen kurzfristig abbauen wolle. Dafür sei vom Lagus die Erlaubnis erteilt worden, ein nochmals deutlich vereinfachtes Meldeverfahren zu erstellen, erklärte Sprecher Achim Froitzheim am Donnerstag. Etwa 85 Prozent des Verzugs seien bereits abgearbeitet worden. Nach seiner Aussage sollen die gemeldeten Daten bis Samstag wieder auf aktuellem Stand sein.

Von Philipp Schulz