Greifswald

Nach einem brutalen Messerangriff auf einen 16-jährigen Jugendlichen in Greifswald hat die Staatsanwaltschaft Stralsund Haftantrag gegen einen 23-Jährigen wegen versuchten Totschlags gestellt. Nach Auswertung aller vorliegenden Vernehmungsprotokolle gehe man inzwischen wieder von einem versuchten Totschlag aus, sagte Oberstaasanwalt Martin Cloppenburg am Freitag. Zuvor hatte die Staatsanwaltschaft wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Der aus dem Iran stammende Tatverdächtige hatte nach Zeugenangaben in der Nacht zu Donnerstag bei einem Streit einen 16-jährigen Syrer mit mindestens vier Messerstichen in den Brustbereich schwer verletzt. Als der Mann auf sein Opfer einstach, sollen Zeugen des Streits dazwischen gegangen sein. Der 23-Jährige flüchtete, konnte dann aber in seiner Wohnung festgenommen werden. Der Tatverdächtige sollte noch am Freitag dem Haftrichter vorgeführt werden. Das Messer, mit dem der Täter auf sein Opfer einstach, wurde sichergestellt. Das Motiv des Streits ist bislang unklar.

MR