Nach Messerattacke in Stralsund: Tatverdächtiger festgenommen

Stralsund

Nach der Messerattacke im Stralsunder Stadtteil Vogelsang in der Nacht zu Donnerstag, 7. April, bei der ein 58-Jähriger lebensgefährlich verletzt wurde, vermeldet die Kriminalpolizeiinspektion Anklam einen Erfolg: Man habe in der Nacht zu Sonnabend, 9. April, in Greifswald einen 33-jährigen Deutschen vorläufig festgenommen.

Tatverdächtiger soll von größerer Summe Bargeld gewusst haben

Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass der Tatverdächtige aus geschäftlichen Beziehungen von einer größeren Summe Bargeld in der Wohnung des Opfers wusste. Gegen den 33-jährigen Mann wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft heute Nachmittag Haftbefehl wegen des Verdachts des versuchten Mordes erlassen und er wurde in eine JVA verbracht.

Der aktuelle Zustand des Opfers ist stabil

Der Geschädigte ist in einem stabilen Zustand und schwebt nicht mehr in Lebensgefahr. Die Ermittlungen dauern an.

Von ots / oz