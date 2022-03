Nach Mobbing-Mail: Greifswalder Oberbürgermeister entschuldigt sich bei Integrationsbeauftragten

Greifswald

Eigentlich geben alle Behörden, Verwaltungen und auch zahlreiche Freiwillige an, bis über beide Ohren mit der Hilfe für die Geflüchteten aus der Ukraine beschäftigt zu sein. Doch eine kurze E-Mail hat den vergangenen Tagen für einigen Wirbel gesorgt. Nun geben die Beteiligten jedoch an, die Missverständnisse geklärt und Entschuldigen gegeben und angenommen zu haben. Doch was war passiert?

Die Beauftragte für Städtepartnerschaften & Internationale Kontakte steckt aktuell voll in der Koordinationsarbeit für die Geflüchteten aus der Ukraine. Neben den ganzen Sachspenden, die mittlerweile zentral in einem Lager im Greifswalder Gewerbegebiet gesammelt und sortiert werden, gilt es auch, Hilfe für die ankommenden Menschen zu organisieren. Sie brauchen eine Unterkunft, aber langfristig auch eine eigene Wohnung und vieles mehr. Der Weg dorthin führt auch über viele Formulare und Behördengänge – Dolmetscher, die Ukrainisch können, sind gefragt.

Liste nur für Greifswald?

In einer E-Mail teilte sie eine Liste von möglichen Dolmetschern mit weiteren Menschen, die den Geflüchteten ehren- und hauptamtlich helfen. Doch ein Satz in der Mail sorgte für Aufsehen. „Bitte nicht unbedingt Herrn Al Najjar davon profitieren lassen“, stand dort vor der Verabschiedung.

Das sorgte für Aufsehen. Denn Ibrahim Al Najjar ist nicht nur langjähriger ehrenamtlicher Politiker, der für die SPD in zahlreichen Gremien sitzt, der Syrer ist auch unter anderem selbst Dolmetscher und der Integrationsbeauftragte vom Kreis Vorpommern-Greifswald. Wieso soll er nicht so eine Liste bekommen? Die Aufregung war groß, die Erklärung und anschließende schriftliche Erklärung der Stadt lautete dann wie folgt: Die Liste sei nicht für den Landkreis, sondern nur für die Arbeit innerhalb von Greifswald ausgelegt.

Integrationsbeauftragter akzeptiert Entschuldigung

Doch die Lappalie hat nun ein Ende gefunden: Wie Al Najjar berichtet, habe er bereits in der vergangenen Woche ein Telefonat mit Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne) geführt. Dieser habe sich bei Ihm entschuldigt und eine weitere produktive Zusammenarbeit zugesichert. Auch die betreffende Mitarbeiterin habe, so Al Najjar, eine schriftliche Entschuldigung geschickt. Für ihn sei die Sache damit in Ordnung, wie er bestätigt.

Von Philipp Schulz