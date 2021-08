Greifswald

Nach einer Party in Greifswald sind mittlerweile 16 Teilnehmer positiv auf das Coronavirus getestet worden. An der Feier am ersten Augustwochenende hätten etwa 100 Menschen teilgenommen, wie eine Sprecherin des Landkreises Vorpommern-Greifswald am Montag unter Berufung auf den Club-Betreiber sagte. Nähere Angaben konnte die Sprecherin nicht machen.

Nachdem zunächst fünf Menschen positiv getestet worden waren, hatte der Landkreis vergangene Woche alle Teilnehmer der Party im Club BT22 zu Corona-Tests aufgerufen. Den Angaben zufolge war die Party am 7. und 8. August privat organisiert worden. Der Club-Betreiber unterstütze den Landkreis bei der Nachverfolgung der Kontakte, hieß es in der Mitteilung. Selbst hatte sich der Betreiber nicht äußern wollen.

Zuvor waren im Zusammenhang mit zwei Feiern in den Landkreisen Ludwigslust-Parchim und Rostock mehrere Corona-Fälle festgestellt worden. Dabei hatte es teilweise Schwierigkeiten bei der Nachverfolgung der Kontakte gegeben.



