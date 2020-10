Greifswald

Gute Nachrichten für Greifswalds Stadtoberhaupt: Nachdem sich Oberbürgermeister Stefan Fassbinder am Montag in Quarantäne begeben hatte, darf der Grünen-Politiker die häusliche Isolation am Mittwoch wieder verlassen.

Was war passiert? Am vergangenen Wochenende hatte die Corona-Warn-App der Bundesregierung bei Fassbinder angeschlagen und ihn darüber informiert, dass er Anfang vergangener Woche Kontakt zu einer Person hatte, die positiv auf das Virus getestet wurde. Daraufhin ging der Politiker vorsorglich in Quarantäne und ließ sich im Abstrichzentrum der Unimedizin testen. Der Ergebnis fiel negativ aus.

Familie des Oberbürgermeisters ging ebenfalls in Quarantäne

„Die Gefahr, dass man selbst infiziert ist, ist noch nicht so groß. Aber man ist erleichtert, wenn das Testergebnis negativ ist“, sagt der Oberbürgermeister gegenüber der OZ. Mehr Gedanken hätte er sich gemacht, wäre das Ergebnis positiv ausgefallen, so Fassbinder weiter: „Dann hätte das Konsequenzen für andere Personen mit sich bringen können.“ Zur Sicherheit habe sich auch seine Familie in Quarantäne begeben.

Zunächst war nicht klar, wie lange sich Fassbinder trotz des negativen Testergebnisses in häusliche Isolation begeben muss. In Absprache mit dem Gesundheitsamt wurde einen Tag später, also am Dienstag, entschieden, dass er diese wieder verlassen könne: „Homeoffice hat Vor- und Nachteile. Aber ich freue mich, dass ich wieder ins Rathaus kann.“

Corona-Warnapp sei ein wichtiges Hilfsmittel

Bereits kurz nach Einführung der Corona-Warn-App Mitte Juni hatte sich Fassbinder die Software auf sein Smartphone heruntergeladen. Die App soll Nutzer informieren, ob sie Kontakt zu einer infizierten Person hatten und wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass sie sich infiziert haben. Der Oberbürgermeister rät jedem dazu, die Warn-App zu installieren: „Sie ist ein zusätzliches und wichtiges Hilfsmittel.“

Zu Wochenbeginn wurde zudem bekannt, dass sich Anklams Bürgermeister, Michael Galander (Initiativen für Anklam), mit Corona infiziert hat und sich nun in Quarantäne befindet.

