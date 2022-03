Nach Sanierung: Bibliothek Greifswald feiert Wiedereröffnung der oberen Etage

Greifswald

Die Gerüste sind gefallen, die Dachdecker abgezogen. Jetzt läuft in der Stadtbibliothek „Hans Fallada“ das große Einräumen und Putzen. Nach fast zweijähriger Sanierung herrscht im Haus eine große Vorfreude auf ein Stück Normalität. „Die Bauarbeiten sind weitestgehend abgeschlossen. Im zweiten Dachgeschoss stehen auch schon wieder alle Regale und sind größtenteils mit Büchern gefüllt. Allerdings bleibt bis zur Freigabe des Fachbereichs noch einiges zu tun. Am 1. April wollen wir ihn wieder für den Publikumsverkehr öffnen“, berichtet Bibliotheksleiterin Anja Mirasch.

Im Frühjahr 2020 musste die komplette Etage für die bevorstehende Dachsanierung leergeräumt werden. Ein Großteil der Medien landete im Magazin und im Kellergewölbe, das seither nicht mehr für Lesungen oder andere Events zur Verfügung stand. Angesichts der Schließzeiten und Beeinträchtigungen aufgrund der Coronapandemie fiel dies nicht weiter ins Gewicht. Doch auch in anderen Ecken der Kultureinrichtung mussten sich Mitarbeiter und Besucher beschränken. Und zwar länger als ursprünglich geplant, weil unterm Dach Schadstoffe entdeckt wurden, die zu beseitigen waren. Auch manch andere Mängel traten zutage.

Noch bleibt einiges zu tun, bis der Sachbuchbereich am 1. April für das Publikum wiedereröffnet wird. Quelle: Petra Hase

„In den nächsten zwei Wochen sind noch einige Restarbeiten zu erledigen. Das betrifft die Elektroinstallation, aber auch Malerarbeiten. Der Veranstaltungsraum im ersten Geschoss beispielsweise, der für einen kleinen Teil des Sachbuchbestandes genutzt wurde, soll nach dem Ausräumen jetzt auch einen neuen Anstrich erhalten, bevor er wieder eingeräumt wird“, verdeutlicht Mirasch.

Derweil kümmern sich Mitarbeiter um die Feinsortierung im Sachbuchbereich. Zwar wurde die Literatur aus rund 900 Kartons bereits in der vergangenen Woche in die Regale geräumt, doch noch stehen nicht alle Bücher an ihrem richtigen Platz. „Beim Ausräumen konnte ich nicht helfen, weil ich in Elternzeit war. Um so mehr freue ich mich, jetzt beim Einräumen anpacken zu können“, sagt die 27-jährige Anna Kihslat, Fachangestellte für Medien und Infodienste. Bibliothekarin Linda Pollack ist ebenfalls froh, dass auf der Etage wieder Leben einzieht und im Haus bald alles in normalen Bahnen läuft: „Ich arbeite sehr gern hier. Der Beruf ist vielseitig und man kommt mit sehr vielen verschiedenen Menschen in Kontakt“, schwärmt die 27-Jährige.

Der Gewölbekeller wurde zwei Jahre als Lagerraum genutzt, nun wird er wieder für Veranstaltungen hergerichtet. Quelle: Petra Hase

Trotzdem gibt es vorerst weiter Einschränkungen. „Noch gilt bei uns die 3G-Regel inklusive FFP2-Maskenpflicht“, sagt Anja Mirasch. Auch die Öffnungszeiten bleiben eingeschränkt, das Haus ist montags, dienstags, donnerstags und freitags 10 bis 18 Uhr für Besucher offen. „Wir merken aber schon wieder einen deutlichen Besucherzustrom“, freut sie sich und hofft auf weiter wachsendes Interesse. „Die erste Veranstaltung werden wir am 22. April im Haus haben. Dann begrüßen wir den Umweltschützer Ernst-Paul Dörfler. Mit ihm gab es übrigens im Februar 2020 auch die letzte Buchvorstellung vor Corona. In der Zwischenzeit hat er ein neues Buch geschrieben, aus dem er lesen wird“, sagt Mirasch.

Von Petra Hase