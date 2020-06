Nach Schlangenbiss: Hündin Luzie ist 10 000. Kundin in Heringsdorfer Praxis

Heringsdorf

Jubiläum in der Tierärztlichen Praxis von Dr. Christine Muschkowitz in Heringsdorf: Am Sonntag wurde dort der 10 000 Kunde begrüßt. Aus diesem Grund gab es Champanger für Herrchen und Frauchen von Hund Luzie. Das Urlauber-Ehepaar war daher gleich in doppelter Hinsicht glücklich, denn neben dem Kunden-Jubiläum waren sie vor allem froh, dass ihr vierbeiniges Familienmitglied wieder wohlauf war.

Familie Nickel aus Zeitlarn bei Regensburg in Bayern war nämlich am Sonntagmittag mit Hund Luzie auf einen stark belaufenen Weg in Peenemünde spazieren gegangen, als plötzlich eine kleine, etwa 15 Zentimeter lange Schlange auf den Weg kroch und dem kleinen Mischling in die Nase biss. Danach richtete die Schlange, vermutlich eine Kreuzotter, sich nochmals auf und versuchte auch, die Besitzer zu attackieren.

Hund erhielt Kreislaufmittel

Am Abend wurden Luzies Kreislaufprobleme und ihr Zittern stärker, sodass der Besuch beim Tierarzt notwendig wurde. In der Praxis wurde eine starke blaurote Schwellung an der Lefze mit einem Kreislaufmittel und einem Antibiotikum behandelt. Dem Hund ging es bald besser.

Schlangenbisse kommen häufiger vor

Wie Tierärztin Christine Muschkowitz erklärt, kommen Schlangenbisse beim Hund in dieser Jahreszeit im Raum Peenemünde häufiger vor. „Im vergangenen Jahr hatte ich im Mai in einer Woche mindestens zehn Patienten aus diesem Gebiet mit Schlangenbissen. Die Schlangen liegen am Strand oder an den Steinen zur Dünung. In diesem Jahr war Luzie unser erster ’Schlangenpatient’“, erklärt Muschkowitz.

Oftmals seien es Kreislaufprobleme, mit denen die Tiere zu kämpfen hätten, sagt die Tierärztin. Eine unterstützende Behandlung mache es dem Hund einfacher, die Sache zu überstehen.

Seit 2001 gibt es die Praxis in Heringsdorf. Das Team um Christine Muschkowitz hofft, im nächsten Jahr das 20. Jubiläum auch zünftig feiern zu können. Die Tierärztin erinnert sich übrigens noch gern an den ersten OP-Patienten: Hund Senta von Familie Ehlert aus Ahlbeck. Seitdem fanden viele Tierbesitzer von der Insel und dem Festland den Weg in die Tierarztpraxis. „Wir haben schon die unglaublichsten Geschichten gehört und erinnern uns gern daran“, sagt die Tierärztin.

Von Cornelia Meerkatz