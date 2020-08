Nach Schweinekopfanschlägen in Greifswald: Neue Ideen im Kampf gegen Rassismus

Greifswald

Nach den beiden Schweinekopfanschlägen auf das Islamische Kulturzentrum wird in der Hansestadt intensiv darüber diskutiert, wie solche Angriffe künftig verhindert werden können.

Mehr Geld für Migrationsvereine

Ibrahim Al Najjar, der Integrationsbeauftragte des Landkreises Vorpommern-Greifswald, fordert die Stadtverwaltung auf, ein Sicherheitskonzept zum Schutz der Greifswalder Migrationsvereine zu erarbeiten. Beispielsweise solle die Stadt Finanzmittel für die Installation von Kameras zur Verfügung stellen und die Vereine mit Geldern ausstatten, damit diese die Chance haben, sich deutlicher in der Öffentlichkeit zu präsentieren.

Weiter regt er eine Art regelmäßigen Integrationsdialog an, bei dem Vertreter der Stadtverwaltung, aus Politik, Kultur und Wirtschaft mit Migranten ins Gespräch kommen. „Wir müssen den Migranten das Signal senden, dass solche rassistischen Anschläge oder Beschimpfungen von Einzeltätern verübt werden, die Stadt und ihre Bürger das aber nicht dulden“, so Al Najjar. Er stellt sich die Erarbeitung eines Konzepts gegen Rassismus in der Hansestadt vor.

Welle der Solidarität für die Moschee

Innerhalb von zwei Wochen hatten im Juli unbekannte Täter zweimal einen gegrillten Schweinekopf vor der Eingangstür den Islamischen Zentrums abgelegt. Da Muslime Schweine als unrein betrachten, werden solche Aktionen von Gegnern der Religion genutzt, um die Gläubigen zu verletzen und zu verunsichern. Beide Aktionen hatten eine Welle der Solidarität mit dem Islamischen Zentrum und seinen Vereinsmitgliedern ausgelöst.

„Ich verurteile diese Provokation aufs Schärfste. Unsere Stadt ist weltoffen, unterschiedliche Kulturen und Religionen sind hier willkommen und können unser Leben nur bereichern. Rassistische Anfeindungen wie diese müssen einen entschiedenen Widerspruch erfahren“, sagt Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne). In einer gemeinsamen Erklärung der Landtagsabgeordneten Christian Pegel ( SPD), Egbert Liskow ( CDU) und Mignon Schwenke (Linke) heißt es: „Wir stehen für ein friedliches Miteinander der Kulturen. Diskussion und politischer Streit gehören zur Demokratie. Aber Rassismus, Rechtsextremismus und Antisemitismus müssen mit allen Mitteln, die der wehrhafte Staat biete, bekämpft werden. Und das ist die Aufgabe der ganzen Gesellschaft.“

Ebenso entschlossen reagiert das Rektorat der Universität Greifswald: „Wir werden uns mit aller Macht gegen fremdenfeindliche Tendenzen wehren und für ein tolerantes und wertschätzendes Miteinander von Universitätsangehörigen und Greifswalder Bürgern einsetzen“, sagt Katharina Riedel, Prorektorin der Uni Greifswald.

Stadt mischt bei allen Aktionswochen zur Integration mit

Die Greifswalder Stadtverwaltung sieht sich bereits als sehr gut aufgestellt an im Kampf gegen Rassismus, Antisemitismus, Islamfeindlichkeit und Diskriminierung. So beteilige sich die Stadt beispielsweise jedes Jahr an den im März stattfindenden Internationalen Aktionswochen gegen Rassismus sowie an den Interkulturellen Wochen mit jährlich rund 30 Veranstaltungen.

„Im August plant die Integrationsbeauftragte der Stadt eine Veranstaltung mit dem Islamischen Kulturzentrum sowie Frauen und Mädchen, die aufgrund des Tragens des Kopftuchs rassistisch beleidigt werden“, sagt Andrea Reimann, Sprecherin der Stadtverwaltung. Ziel sei es, die Frauen zu stärken und Möglichkeiten aufzuzeigen, wie sie sich wehren können.

Zustimmung für neues Antirassismus-Konzept

Für den Oktober sei ein Runder Tisch geplant unter dem Motto „Vielfalt leben“. Die Integrationsbeauftragte der Stadt Anna Gatzke begrüßt die Idee der Ausarbeitung eines gesonderten Konzepts gegen Rassismus für Greifswald ausdrücklich. „Der geplante Runde Tisch mit Migrantinnen und Migranten im Oktober könnte eine gute Grundlage und Auftakt für die Erarbeitung eines solchen Konzeptes gegen Rassismus bilden“, sagt Gatzke. Sie schlägt vor, dass nicht nur ein Papier erarbeitet wird, sondern auch „eine Verbindlichkeit bekommt, in dem es beispielsweise durch die Bürgerschaft beschlossen und mit entsprechenden Ressourcen ausgestattet wird“.

