Nach Skandalen an Unikliniken in MV: Jetzt soll Brodkorb aufräumen

Schwerin/Rostock

Paukenschlag in der Landespolitik: Mathias Brodkorb ( SPD, 45), früherer Bildungs- und Finanzminister des Landes, soll nach den bekanntgewordenen Skandalen in den Universitätsmedizinen in Rostock und Greifswald für Ordnung sorgen. Brodkorb werde als Sonderbeauftragter des Bildungsministeriums und Aufsichtsratsvorsitzender der beiden Unimedizinen eingesetzt, erklärte Ministerin Bettina Martin ( SPD) am Freitag.

Pikant: Dem Aufsichtsrat war in Rostock zuvor unter anderem Versagen bei der Kontrolle wegen drastischer Einsparungen bei Personal und Behandlungen vorgeworfen worden, damit die Unimedizin Rostock Gewinne erwirtschaftet.

Mehr zum Thema:

Vom SPD-Hoffnungsträger zum Außenseiter: Brodkorbs Karriere in Bildern

„Es gilt einen Spagat zwischen dem Wohl der Patienten, den Interessen der Beschäftigten und der Wirtschaftlichkeit zu schaffen“, so Martin. Brodkorb solle den Job hauptamtlich ausüben. Angelegt sei die Aufgabe für fünf Jahre.

Dafür, so kündigt Brodkorb an, lege er sein Mandat im Landtag nieder. Er werde auch 2021 nicht wieder für die SPD zur Landtagswahl antreten.

Mehr zum Thema:

Unimedizin-Skandal in Rostock: Ministerin spricht von Konsequenzen

Millionen-Verlust: Warum Rostocks Uni jetzt mehr operieren soll

Bildungsministerin Hesse: „Ich trete nicht zurück“

Von OZ