Nach Unfall in Greifswald: Rohrleitung wieder dicht! 

Greifswald

Am späten Mittwochnachmittag ist an der Kreuzung Walther-Rathenau-Straße/ Anklamer Straße eine Trinkwasserleitung bei Tiefbauarbeiten für den Breitbandausbau beschädigt worden. „Wir haben bis spät in die Nacht gearbeitet“, erklärt ein Bauarbeiter. „Die Leitung ist wieder repariert.“ Bis zum Wochenende soll die derzeit voll gesperrte Anklamer Straße wieder voll befahrbar sein, jetzt muss noch die Straßendecke wieder geschlossen werden. Erst im Jahr 2018 war es in der Anklamer Straße bei Arbeiten an der Trinkwasserleitung zu einem Arbeitsunfall gekommen, bei dem ein Gewebeschlauch geplatzt war. Drei Menschen wurden leicht verletzt.

Von Anne Ziebarth