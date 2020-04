Nach Verfolgungsjagd: Abgestellter Fluchtwagen wird immer mehr demoliert 

Wolgast

Seit der Flucht vor der Polizei quer durch Wolgast, bei der am Donnerstag vor Ostern fünf Jugendliche festgenommen wurden, steht das unangemeldete Fahrzeug – ein alter Ford Fiesta – weiterhin auf einem öffentlichen Parkplatz in der Nähe der Anglergaststätte im Dreilindengrund. Mittlerweile ist der Ford dem Vandalismus zum Opfer gefallen.

Die Scheinwerfer sind eingeschlagen, die Scheibenwischer wurden abmontiert und verbogen, die Heckleuchten sind ebenfalls eingeschlagen und die Außenspiegel wurden abgetreten und dann liegengelassen. Da das Fahrzeug nach wie vor auf einem öffentlichen Parkplatz steht, wird das Ordnungsamt der Stadt Wolgast nicht umhin kommen, sich um die Entsorgung des alten Autos zu kümmern.

Szenen wie im Actionfilm

Bei der Verfolgungsjagd spielten sich Szenen wie in einem Actionfilm ab. Als Polizeibeamte im Wolgaster Stadtteil Nord einen alten, weißen Ford Fiesta kontrollieren wolten, welcher an der Front des Fahrzeugs ein polnisches Kennzeichen und am Heck ein deutsches Kennzeichen hatte, gab der 15-jährige Fahrer Gas. Er flüchtete mit dem Auto mit überhöhter Geschwindigkeit und beachtete mehrfach nicht die Vorfahrt anderer Verkehrsteilnehmer, er raste mit überhöhter Geschwindigkeit durch einen verkehrsberuhigten Bereich, sodass die Fußgänger zur Seite springen mussten. Weiter ging es über Acker Feldwege und quer durchs Industriegebiet.

Kennzeichen waren gestohlen

Nach rund 30 Minuten endete die Flucht im Wolgaster Tannenkamp. Im Dreilindengrund nahe der Gaststätte Zum Angler wurde der Ford Fiesta durch den jugendlichen Raser abgestellt. Bei dem Fahrzeugführer handelt es sich um einen 15-jährigen Jugendlichen aus Wolgast. Bei den Mitfahrern um eine 18-Jährige, eine 15-Jährige und zwei 17-jährige Männer aus Wolgast. Alle fünf sind deutsche Staatsbürger. Bei der Überprüfung des Sachverhaltes stellten die Beamten fest, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war.

Die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichentafeln – je ein polnisches und ein deutsches Nummernschild – waren gestohlen und das Fahrzeug für den öffentlichen Straßenverkehr nicht zugelassen.

Von Tilo Wallrodt