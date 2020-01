Nach Wohnungseinbruch in Torgelow: Polizei sucht Zeugen

Greifswald

Unbekannte verschafften sich am Freitag in der Zeit von 14 Uhr bis etwa 22 Uhr Zutritt in eine Wohnung in der Torgelower Albert-Einstein-Straße. Laut Polizei brachen die Täter die Wohnungstür auf. Dabei durchsuchten sie die Wohnung in dem Plattenbau nach Diebesgut und verwüsteten diese. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 200 Euro.

Der Kriminaldauerdienst hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Hinweisen aus der Bevölkerung. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Ueckermünde 039771 82224, die Internetwache der Landespolizei MV unter www.polizei.mvnet.de oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Von Christin Lachmann