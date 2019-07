Greifswald

Fast täglich fährt die Kauffrau Petra Götz zur Baustelle in Schönwalde 1 - dorthin, wo bis Juni 2018 der von ihr betriebene Rewe-Markt stand. In Gedanken räumt die 59-Jährige zusammen mit ihrer Crew bereits die Regale ein. „Ginge es nach mir, könnte es noch schneller gehen“, freut sich Götz auf die Neueröffnung ihres Marktes im November. Die Einstellungsgespräche laufen bereits. „Ich könnte noch einen Metzger gebrauchen.“ Auch Mitarbeiter für die Kasse und den Obst- und Gemüsebereich würden noch gesucht, sagt sie.

Die Feuertragödie, bei der Markt total zerstört wurde, hat die Kauffrau trotz aller Vorfreude auf den neuen Markt noch immer nicht überwunden. „Wir haben neun Jahre hier gearbeitet. Das war für uns ein Stück Leben, das war Familie.“ Die Jugendlichen, die den Großbrand offenbar durch Kokeln mit Papier auslösten, haben sich bis heute nicht bei ihr gemeldet, um um Entschuldigung zu bitten. „Das hätte ich mir für meine Mitarbeiter schon sehr gewünscht“, sagt sie. Ein heute 15-jähriger Jugendlicher ist inzwischen wegen fahrlässiger schwerer Brandstiftung angeklagt.

Stammkunden hielten die Treue

Viele ihrer Stammkunden, die bis zum Brand in Schönwalde 1 einkauften, haben ihr die Treue gehalten. „Es rührt mich, wenn ältere Kunden mit ihren Rollatoren bis in unseren Rewe-Markt in die Beimler-Straße kommen“, sagt sie. Die Kunden hätten für Umsatzzuwächse gesorgt, doch die Umsatzverluste, die durch die Komplettzerstörung des Marktes in Schönwalde aufliefen, konnten sie nicht kompensieren. „Zum Glück hat Frau Götz eine Versicherung, die diese Ausfälle abdeckt“, sagt Rewe-Sprecherin Stephanie Behrens. Abschließen, sagt Götz, werde sie mit dem Vorfall wohl nie können. „Wenn ich heute eine Sirene höre, sind die Bilder sofort wieder da. “

Die Kauffrau faltet den Bauplan für den neuen Markt auseinander. Die Verkaufsfläche wird mit 1700 Quadratmeter etwa 500 Quadratmeter größer sein als im alten Markt. Besonders freut sich Petra Götz auf die Frischetheke für Fleisch, Wurst und Käse sowie eine Salatbar. „Wir werden einen Frischeanteil von 51 Prozent haben.“ Auch das Sortiment insgesamt werde vergrößert. Im Juli soll der Dachstuhl montiert werden, im August der Innenausbau starten.

Makthändler machen sich Sorgen wegen des neuen Standortes

Nicht nur die Betreiberin des Rewe-Marktes wartet sehnsüchtig auf die Eröffnung. Auch die Ladenmieter im Möwencenter und die Markthändler, die nach dem Brand auf eine kleine Fläche vor dem Möwencenter ausweichen mussten, sind erleichtert, wenn wieder Normalität eintritt. Nicht nur der Baulärm macht den Händlern zu schaffen. „Die Laufkundschaft von Rewe hat uns gefehlt“, klagt Anneliese Schulmeister, die für den Obstbau Eschenhörn Erdbeeren und Tomaten verkauft.

Sorgen machen sich die Händler wegen des neuen Standorts. Die zukünftige Wochenmarktfläche liegt nach Angaben der Stadtverwaltung seitlich des Überganges vom alten Rewe-Parkplatz zum Parkplatz Möwencenter. Die Händler befürchten, dass Laufkunden sie dort nicht mehr so gut finden. Doch möglicherweise sind die Sorgen unbegründet. „Durch die Verlegung und Neugestaltung der zukünftigen Wochenmarktfläche ist eine Optimierung der Stellweise der Händler möglich, so dass künftig auch größere Verkaufswagen zugelassen werden können“, sagt Stadtsprecherin Andrea Reimann. Damit werde sich der Wochenmarktes in Schönwalde 1 weiter entwickeln können.

Wie in alten Zeiten: Multhauf wünscht sich eine Uhr

Die Uhr vor der Kaufhalle Mitte am heutigen Standort des Penny-Marktes in Schönwalde I Quelle: Sammlung: MOPET

Der Vorsitzende der Ortsteilvertretung Peter Multhauf (Linke) hat indes noch weitere Pläne. „Auf dem Platz stand früher eine Uhr mit Digitalanzeige, die nicht nur die Zeit, sondern auch die Temperatur anzeigte.“ Die Uhr sei ein Geschenk der Nachrichtenelektronik Greifswald gewesen. Multhauf würde nun gern wieder einen Zeitmesser auf dem Platz stehen sehen. „ Schönwalde 1 soll ja nicht nur eine Wohnstadt sein, sondern ein Ort, wo sich die Leute wohlfühlen“, so Multhauf. Der Werbeträger Ströer habe bereits signalisiert, eine Uhr mit Werbefläche aufstellen zu lassen. Sie soll möglichst dort stehen, wo die Markthändler derzeit ihre Waren verkaufen – vor dem Eingang zum Möwencenter. Die Fläche sei städtisches Gebiet, ein Antrag zur Aufstellung der Uhr sei bereits gestellt.

Martina Rathke