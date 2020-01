Nach dem Mauerfall: Manfred Stolpe wird Greifswalder Ehrendoktor

Greifswald/Potsdam

Der Ende letzten Jahres verstorbene frühere brandenburgische SPD-Ministerpräsident Manfred Stolpe (1936 bis 2019) hat eine enge Verbindung zum Land am Meer.

Denn der Jurist stammt aus Pommern, aus Stettin, zum Zeitpunkt seiner Geburt preußische Provinzhauptstadt. Sein Vater war Gastwirt. Mit der Mutter flüchtete er 1945 nach Greifswald, wo er auch zur Schule ging. „Wir haben den Krieg noch miterlebt, Flucht und Vertreibung am eigenen Leib erfahren“, sagte Manfred Stolpe im Jahre 2015 als Festredner zu seinem diamantenen Abitur-Jubiläum im Greifswalder Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasium. Dass Mutter und Sohn 1945 nicht weiter nach Westen gezogen waren, hat er rückblickend damit begründet, dass Vater und Bruder sie so schneller finden könnten. Beide kämpften in der Wehrmacht an der Ostfront gegen die Rote Armee. Stolpes wohnten in Greifswald zunächst im Durchgangszimmer einer „völlig überfüllten Wohnung“, dann in einem „Hotel mit Ratten und Wanzen.“

50-Pfennig-Scheine bei der Bank gezählt

Wie Stolpe 2015 erzählte, ging er nach dem Besuch des Jahn-Gymnasiums erst einmal zur Deutschen Notenbank, der Zentralbank der DDR (später Staatsbank) Ecke Gützkower-/ Bahnhofstraße. Dort habe er 50-Pfennig-Scheine gezählt.

Eigentlich habe er Förster werden wollen, studierte aber dann doch in Jena Jura. Stolpe machte schließlich bei der Evangelischen Kirche Karriere, war unter anderem Leiter der Konferenz der Evangelischen Kirchenleitungen in der DDR, des Sekretariats des Bundes der Evangelischen Kirchen in der DDR und stellvertretender Vorsitzender des Bundes der Evangelischen Kirchen in der DDR.

Organisator der Annäherung von Staat und Kirche

Der Oberkonsistorialrat war bei dem in der DDR-Zeit für das Verhältnis von Staat und Kirche höchst bedeutsamen Treffen von SED- und Staatsratchef Erich Honecker mit dem „Vorstand der Konferenz der evangelischen Kirchenleitungen in der Deutschen Demokratischen Republik“ im März 1978 dabei. Das erste Spitzengespräch dieser Art überhaupt gilt vielen als größter diplomatischer Erfolg Stolpes. Es eröffnete der Kirche größere Handlungsspielräume. Im November 1978 erhielt Stolpe die Verdienstmedaille der DDR. Über die Umstände der Ordensverleihung wurde nach der Wende intensiv im Zuge der Debatten über die Form der Zusammenarbeit des Kirchenmannes mit der Staatssicherheit gestritten.

Am Ende der DDR-Zeit führte ihn der Weg erneut nach Greifswald, die Ernst-Moritz-Arndt-Universität machte ihn zum Ehrendoktor. Damit werde „sein Wirken für die Standortfindung der Kirchen in der sozialistischen Gesellschaft der DDR und sein Engagement für die Gestaltung konstruktiver Beziehungen zwischen Staat und Kirche gewürdigt“, hieß es zur Begründung in der Meldung des Allgemeinen Deutschen Nachrichtendienstes ( ADN).

Anregung kam vom Hochschulministerium

Martin Onnasch, von 1996 bis 2009 Professor für Kirchengeschichte in Greifswald, bezeichnete die Ehrenpromotion zum Doktor der Theologie Manfred Stolpes am 14. November 1989 als ein „durch Entstehung und Verlauf doppeldeutiges Politikum.“ Der spätere Greifswalder Rektor Prof. Hans-Jürgen Zobel, 1989 noch Direktor der Sektion Theologie, hatte Stolpe in der Aula der Hochschule die entsprechende Urkunde überreicht. Am Rande: Eine Theologische Fakultät gab es seit der dritten Hochschulreform in Greifswald nominell nicht mehr. Dennoch war es üblich, den Direktor der Sektion Theologie Dekan zu nennen.

Ehrenpromotion von Manfred Stolpe am 14. November 1989, rechts neben dem Geehrten steht der Rektor Prof. Peter Richter. Quelle: HGW

Die Anregung für die Ehrenpromotion Stolpes lag laut Onnasch ein Jahr zurück. Das Ministerium für Hochschulwesen hatte 1988 angeregt, „sein Wirken für die Kirchen in der DDR zu würdigen.“ Die Professoren fanden einen guten Grund für die Zuständigkeit Greifswalds in seiner Herkunft aus dieser Stadt. Aber erst im Sommer 1989 wurde Stolpe mitgeteilt, dass er wirklich Dr. h. c. werden sollte. Wegen kritischer Bemerkungen soll die Entscheidung vertagt worden sein. Darauf spielt Stolpe in seiner Antwort an Rektor Prof. Peter Richter vom August 1989 selbst an. Laut einer Aussage des stellvertretenden Staatssekretärs der DDR für Kirchenfragen, Hermann Kalb, musste auch erst die Zustimmung des für die Kirchen zuständigen Politbüromitglieds Werner Jarowinsky eingeholt werden.

In Greifswald interessierten andere Themen mehr

In den aufregenden Novembertagen 1989, als Tausende am damaligen Volkspolizeikreisamt in der Greifswalder Brinkstraße wegen ihrer Reisedokumente anstanden, war die Ehrenpromotion des Kirchenmannes kein herausragendes Thema. Die OSTSEE-ZEITUNG, damals noch Zentralorgan der SED-Bezirksleitung Rostock, verwendete lokal drauf nicht eine Zeile und druckte nur die kurze ADN-Meldung. Die Leser wollten offensichtlich anderes, brachten vielfältige Kritik zum Ausdruck, die sie in der OZ lesen wollten. So forderten beispielsweise Dersekower Genossen Rechenschaft von ihrer Leitung, und die Redaktion verurteilte die Entscheidung des Hufeland-Heimes, keine Essen für Gäste mehr zu kochen.

Blockparteien berichteten ausführlicher

Die Zeitungen der Blockparteien widmeten der Stolpe-Ehrung mehr Zeilen, ohne inhaltlich ins Detail zu gehen. Die Norddeutsche Zeitung der LDPD (Liberaldemokratische Partei Deutschlands) merkte an, dass Stolpe von einer Verantwortungsgemeinschaft von Christen und Marxisten in der DDR sprach. Es sollten gleichberechtigt Visionen entwickelt werden, zitiert sie ihn, „ehe Erneuerungswiderstände, Vergeltungsemotionen oder großdeutsche Traumtänze uns alle denk- und handlungsunfähig machen.“ Dieser berief sich – DDR-Praxis seit Jahrzehnten – auch auf die höchste staatliche Autorität, also Egon Krenz, den Nachfolger Honeckers als SED-Chef und Staatsratsvorsitzenden. Dieser hatte sich wenige Tage zuvor auch für einen runderneuerten Sozialismus ausgesprochen.

Der Demokrat, die Zeitung der DDR-CDU, zählte auch die nicht gerade zahlreiche Prominenz bei der Doktorfeier auf, darunter den zuvor in Greifswald als Professor wirkenden stellvertretenden DDR-Hochschul-Minister Arthur Bethke. Der Dekan, Unionsfreund (so nannte man in der DDR CDU-Mitglieder) Prof. Zobel, habe die Laudatio verlesen.

Von Eckhard Oberdörfer