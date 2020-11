Nach dem Schloss jetzt der Park: Land übernimmt Ludwigsburg nun komplett

Ludwigsburg

Für die Entwicklung der Schlossanlage Ludwigsburg bei Greifswald hat der Finanzausschuss des Landtages wichtige Weichen gestellt. Nach dem Schloss übernimmt das Land nun auch den etwa 65 000 Quadratmeter großen Schlosspark von der Gemeinde. Mit dem Eigentümerwechsel bestehe endlich die Möglichkeit, die Schlossanlage Ludwigsburg als Ganzes zu sanieren und anschließend zu betreiben, sagte der finanzpolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Egbert Liskow ( CDU). Die Entscheidung im Landtagsausschuss sei einstimmig gefallen, sodass davon auszugehen sei, dass der Landtag den Kauf über den zweiten Nachtragshaushalt 2020 beschließt.

Land wollte anfangs nur das Schloss

Das Land hatte vor knapp einem Jahr das im Auftrag von Pommernherzog Ernst Ludwig (1545-1592) erbaute Renaissanceschloss erworben und will es zusammen mit dem Bund in den kommenden Jahren für 40 Millionen Euro sanieren. Schon damals hatte der Förderverein des Schlosses an das Land appelliert, auch den Park zu übernehmen, da Schloss und Park ein gemeinsames organisches Ensemble bilden. „Wir sind froh, dass das Land nun den Weg für die vollständige Sanierung freimacht“, so Fördervereinsvorsitzender Sascha Ott.

Das Foto aus dem Weissenbornschen Familienalbum zeigt den Blick auf die Veranda und Freitreppe Quelle: Förderverein

Der Park ist mit der immer noch erhaltenen Lindenallee ein landschaftsgestalterisches, aber über viele Jahrzehnte vernachlässigtes Kleinod, für das sich seit zehn Jahren die ehrenamtliche Parkinitiative engagiert. „Der Park geht bis in das 18. Jahrhundert zurück. Angelegt wurde er unter der Familie Klinkowström“, sagt Gunnar Peters, Mitarbeiter im Förderverein. August Friedrich von Klinkowström (1778-1835), Freund von Caspar David Friedrich und Philipp Otto Runge, wurde auf dem Schloss geboren. Um 1830 sei der Park dann unter den neuen Besitzern, der Familie Weissenborn, nach englischem Vorbild umgestaltet worden.

Park hatte einen Tempel und ein Teehäuschen

Blick auf die Lindenallee im Schlosspark in Ludwigsburg Quelle: Förderverein Schloss Ludwigsburg

„Eine prachtvolle Lindenallee entstand, drei kleine Bauten – der Apollotempel, das Spiegelhäuschen und das Teehäuschen – wurden errichtet“, so Peters. „Diese Bauten boten unterschiedliche Sichtachsen nach Greifswald auf der anderen Seite der Dänischen Wiek.“ Die Bauten verschwanden in der Nachkriegszeit, vermutlich durch Vandalismus. Auch sei der Park in der Nachkriegszeit verkleinert worden. Auf etwa 40 Prozent des ursprünglichen Areals entstanden Häuser, sodass der Park jetzt nur noch sechs Hektar umfasse. Nach 1945 verwilderte der Bereich zusehends, bis sich die Parkinitiative gründete, die den Park zusammen mit der Gemeinde pflegt.

Gemeinde muss Verkauf noch zustimmen

Loissins Bürgermeister Detlef Sadewasser überbrachte die Botschaft aus dem Finanzausschuss den Gemeindevertretern am Donnerstagabend auf der Sitzung. Der beabsichtigte Kauf sei dort auf breite Zustimmung gestoßen, sagte Sadewasser. „Ursprünglich wollten wir den Park ja bereits zusammen mit dem Schloss an das Land geben. Das hatte sich dann aber zerschlagen“, so der Gemeindechef. Im Februar will die Gemeindevertretung nun den Verkauf des Parks zu einem symbolischen Preis von einem Euro an das Land beschließen. Der Verkauf an das Land entlaste den Gemeindehaushalt, so Sadewasser.

Land finanziert Gärtnerstellen

Wie Liskow sagte, sollen ab 2022 auch zwei Gärtnerstellen über Landesmittel finanziert werden. Inwieweit allerdings die von Bund und Land zugesagten 40 Millionen Euro auch für die Wiederherrichtung des Parkes ausreichen, müssten die weiteren Planungen zeigen, so Liskow. Mit dem Eigentümerwechsel sei der entscheidende Schritt getan.

Wie der Park künftig hergerichtet werden soll, steht noch nicht fest. „Zumindest muss der Baumbestand ausgelichtet werden“, so Peters. Vorstellbar wäre, den Tempel und die beiden Häuschen und damit auch die historischen Sichtachsen nach Greifswald wieder herzustellen. Zudem führte eine Veranda und eine Freitreppe vom Schloss in den Park hinab. Diese Freitreppe sei 1964 abgerissen und durch eine Behelfstreppe ersetzt worden. Sinnvoll wäre es, die historische Treppe wieder herzustellen und damit die alte bestehende organische Verbindung zwischen Schloss und Park wieder herzustellen.

Künftiger Betreiber noch unklar

Für das Schloss gibt es inzwischen ein grobes Nutzungskonzept. Im Erdgeschoss sollen die wechselvolle Besitz-, Bau- und Nutzungsgeschichte als auch das Geschlecht der Greifen als Bauherren dargestellt werden. Für das erste Obergeschoss sieht das Konzept die Wiederherstellung des Festsaales vor. Er könnte für Konferenzen, Seminare, Kammermusik, aber auch Hochzeiten genutzt werden. Zudem seien Ausstellungsflächen geplant.

Das Land will, dass das Pommerschen Landesmuseum den Betrieb des Schlosses übernimmt und bot dem Museum zuletzt die Übernahme der Betriebskosten sowie die Finanzierung von Planstellen an. Gegen diese Variante hatte sich das Museum zuletzt aber gesperrt.

Von Martina Rathke