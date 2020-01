Nach der Höchststrafe für Leonies Stiefvater: Wie passiert jetzt mit der Mutter?

Neubrandenburg

Erleichterung am Landgericht Neubrandenburg, als der Richter am Donnerstag das Urteil verkündet: Lebenslang für David H., weil er des Mordes durch Unterlassung an seiner Stieftochter Leonie für schuldig befunden wurde. Die Sechsjährige verstarb am 12. Januar 2019 an den Folgen massiver Gewalt in der gemeinsamen Wohnung des Stiefvaters und ihrer Mutter Janine Z. in Torgelow. Außerdem hat der 28-Jährige nicht nur Leonie, sondern auch ihren damals zweijährigen Bruder Noah schwer misshandelt.

Das Urteil war mit Spannung erwartet worden, weil sich die Anklage nur auf Indizien stützte. Wesentlich für die Beweisführung war das Gutachten einer Rechtsmedizinerin. Auch die Zeugenaussagen von Leonies Mutter, Janine Z., belasteten den Angeklagten schwer. Sie wird sich jedoch in einem gesonderten Verfahren selbst vor Gericht verantworten müssen.

Welche Verantwortung trägt die Mutter?

Viele fragen sich nun, welche Verantwortung Janine Z. trägt. Ihr Pflichtverteidiger, Rechtsanwalt Axel Vogt, sagt: „Ich gehe davon aus, dass die Staatsanwaltschaft Neubrandenburg das schriftliche Urteil abwartet und genau auswertet, um sich dann mit der Anklage von Janine Z. auseinanderzusetzen.“

Vogt rechnet damit, dass es noch mehrere Monate dauere, bis die Staatsanwaltschaft auch die Mutter anklagt. Sie halte sich gemeinsam mit dem Baby in einer betreuten Mutter-Kind-Einrichtung auf. Noah lebt bei seinem und Leonies leiblichen Vater Oliver E.

Richter Unterlöhner ließ keinen Zweifel daran, dass auch Janine Z. zur Rechenschaft gezogen wird: „Das Urteil gegen David H. schränkt nicht die Verantwortung der Mutter ein.“ Aufgrund ihrer verminderten Intelligenz wird der Prozess vermutlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden.

Der Verurteilte David H. hat eine Woche Zeit, in Revision zu gehen.

Von Juliane Schultz und Cornelia Meerkatz