Nach mehr als 60 Jahren: Ärzte-Ära Donner geht in Greifswald zu Ende

Eine Ära geht zu Ende. Die HNO-Ärzte Dres. Andreas und Dorothea Donner haben die Weichen für ihren Ruhestand gestellt. Nachfolgerin Dr. Ulrike Labusch wird im Juli in die Praxis einsteigen. Andreas Donner bleibt noch ein Jahr angestellt und hört dann gemeinsam mit seiner Frau im nächsten Jahr auf.

„Wir freuen uns, dass unsere Patienten weiter gut versorgt werden und unsere Mitarbeiterinnen weiterhin in der Praxis tätig sein werden, sie sind sehr qualifiziert und engagiert“, sagt der Mediziner.

Das Praxishaus Schützenstraße 10 auf einer historischen Aufnahme Quelle: Sammlung Donner

In drei Jahrzehnten haben die beiden Doktoren über 60 000 Patienten behandelt, also etwa die Einwohnerzahl Greifswalds. Täglich kommen etwa 50 bis 80 Hilfesuchende in die Praxis, davon viele Akutfälle ohne Termin. „Die Tage sind lang, denn wir wollen allen helfen“, sagt Dorothea Donner. So schlimm die Corona-Pandemie ist – die beiden Ärzte können jetzt auch mal „durchschnaufen“.

In Rostock studiert und Facharzt geworden

Einige Zeit sah es so aus, als ob die Ära Donner in der Schützenstraße 9/10 weitergehe. Sohn Alexander ist ebenfalls HNO-Arzt. „Er hat in Nordrhein-Westfalen seine große Liebe gefunden“, berichtet Andreas Donner. Nun übernehme Alexander Donner gemeinsam mit seiner Frau die Praxis des Schwiegervaters. „Wir haben unsere drei Kinder nie zu etwas gedrängt, am Wichtigsten ist es, dass sie glücklich sind“, sagt Dorothea Donner. Die Tochter eines Heiligendammer Kurarztes hat wie ihr späterer Mann in Rostock studiert und dort auch die Facharztausbildung absolviert.

Dorothea Donner bei einer Untersuchung Quelle: privat

Sie war zunächst in der Poliklinik des dortigen städtischen Krankenhauses tätig. Greifswald war für das Arztehepaar schon in den 1980er-Jahren erste Wahl. Denn dort hatte der Vater von Andreas Donner, Dr. Hans- Alfred Donner, seine Praxis seit mehr als drei Jahrzehnten. Die Ära Donner dauert also über 60 Jahre und die Geschichte der Schützenstraße 10 als Ärztehaus sogar bereits mehr als ein Jahrhundert.

Institution zu DDR-Zeiten

Denn 1918 zog mit dem Allgemeinmediziner Dr. Martens der erste Arzt in das fünf Jahre zuvor von dem Kaufmann Otto Druckrey errichtete Gebäude Schützenstraße 10. Seit 90 Jahren werden hier Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten behandelt. Auf Dr. Otto Buttig folgte schon 1931 Dr. Kurt Meisner und kurz nach dessen Tod 1957 Dr. Hans-Alfred Donner. Er war zu DDR-Zeiten eine Institution, stadtbekannt und mit sehr gutem Ruf.

Hans-Alfred bei einer Visite im Krankenhaus der „Bethanien“ der Odebrechtstiftung Quelle: Sammlung Donner

Sanitätsrat Donner war einziger niedergelassener HNO-Arzt

Am Ende des Arbeiter- und Bauernstaates war er etwas Besonderes: Der Sanitätsrat Hans-Alfred Donner war der einzige selbstständige Mediziner in seinem Fach in der Hansestadt. Dessen Eltern stammten aus Leipzig und der Vater war praktischer Arzt. Seine Ehefrau Dr. Ingeborg Donner war in Greifswald in der Kreispoliklinik Internistin.

In Hiddensee verliebt und in Stralsund geblieben

Weil Donners Senior gern an die Ostsee wollten, kam das Paar 1952 zur Facharztausbildung nach Stralsund, verliebte sich in Hiddensee und blieb am Sund, erzählt der Sohn. Hans-Alfred Donner arbeitete an der Greifswalder HNO-Klinik, bevor er die gerade frei gewordene Praxis Kurt Meisners übernahm. Donner operierte und kooperierte dafür mit der Johanna-Odebrecht-Stiftung. Hans-Alfred Donner hatte dort Belegbetten.

Selbstständigkeit nur mit Genehmigung des Bezirksarztes

„Als Sohn eines niedergelassenen Arztes durfte ich die Praxis meines Vaters übernehmen“, erzählt Andreas Donner, der in diesem Monat seinen 66. Geburtstag feiert. Dafür sei die Genehmigung des Rostocker Bezirksarztes Dr. Fleischer und des Kreisarztes Dr. Waack notwendig gewesen.

Andreas Donner operiert auch. Quelle: privat

„Die Neueröffnung erfolgte am 1. April 1989, ich hatte zunächst drei Beschäftigte“, erzählt Andreas Donner. Zu diesem Zeitpunkt habe es nur noch zwei weitere niedergelassene Ärzte mit dem Allgemeinmediziner Dr. Burckhard Patrunky und der Kinderärztin Frau Dr. Hofmeister gegeben.

„Ich habe erst an der Uniklinik Rostock gearbeitet, wechselte aber in Vorbereitung auf die Selbstständigkeit und weil ich gern operieren wollte, im Herbst 1988 an die HNO-Klinik im heute zu Brandenburg gehörenden Kirchmöser. Meine Frau lebte mit unseren ersten beiden Kindern Luise und Alexander einige Monate in Berlin. 1990 wurde dann Sophie geboren und seit dem 1. September ist sie in unserer Gemeinschaftspraxis tätig.“

Investitionen in Praxisausstattung

Damals ließen sich viele der zuvor in Polikliniken beschäftigten Ärzte in eigener Praxis nieder. Für die Donners war es eine spannende Zeit mit erheblichen Investitionen und Fortbildungen, um das Untersuchungsspektrum zu vergrößern. „Ich schaffte ein spezielles Mikroskop für die Ohrdiagnostik an, die Gleichgewichtsprüfung wurde aufgebaut, das Schreiben von Audiogrammen zur Ermittlung der Hörfähigkeit möglich und ich führte endoskopische Untersuchungen durch.

Niedergelassene bekamen in der DDR wenig Geld

In der DDR-Zeit war die Vergütung unzureichend. Es kamen genug Patienten, aber die Ausgaben waren höher als die Einnahmen, Dorothea Donner musste mit ihrem Gehalt die Praxis stützen. Es sei schwierig gewesen, Mitarbeiter zu finden, weil die Unimedizin besser bezahlen konnte.

„Nicht nur um die Vergütung für Fachärzte zu verbessern, sondern die Arbeitsmöglichkeiten der Niedergelassenen zu stärken, habe ich mich viele Jahre berufspolitisch engagiert“, erzählt Andreas Donner. Er war lange Zeit Vorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung in Greifswald und des Verbandes der Niedergelassenen Ärzte in MV. Möglich war das nur, weil seine Frau die Hauptlast in der Familie trug.

Familie Donner bei der Einweihung des neuen Praxisgebäudes 1994 Quelle: Sammlung Donner

Neues Praxisgebäude errichtet

„Wir haben die Diagnostik im Laufe der Zeit immer weiter ausgebaut. „Zum Beispiel für die Untersuchung von Schlafstörungen“, erzählt Dorothea Donner. „Die Belegbetten meines Vaters durfte ich 1989 leider nicht übernehmen“, berichtet ihr Mann. „Ich konnte daher zunächst nur Kinderoperationen in der Praxis vornehmen.“

Das änderte sich mit dem Erwerb des Grundstückes Schützenstraße 9 und der Errichtung eines großzügigen Praxisgebäudes, das 1994 eingeweiht wurde. „Operationen konnte ich nun in der Pappelallee 1 auf dem Medigreifgelände durchführen und seit 2005 haben wir einen eigenen ambulanten OP-Saal.“

Operationen wird es künftig in der Schützenstraße nicht mehr geben. Das bedauert Dr. Donner schon. Aber den Schritt in die Selbstständigkeit haben die HNO-Ärzte nie bereut. Man könne beispielsweise selbst über die Praxisausstattung und Tätigkeit entscheiden, begründen sie.

Und jetzt? Das Paar freut sich auf die Geburt des ersten Enkelkindes.

Von Eckhard Oberdörfer