Nach schweren Unfällen in Gützkow: Forderung nach Kreisel wird lauter

Greifswald

Nachdem es vor rund zwei Wochen innerhalb weniger Tagen zu mehreren Unfällen an der Autobahnauffahrt Gützkow kam, sollen nun Konsequenzen gezogen werden. Die CDU-Fraktion des Kreistages plädiert für die Umgestaltung des Knotenpunktes B 111 / L 35. „Seit mehreren Jahren sind wir als Stadt mit der Straßenmeisterei und dem Land im Gespräch, ob wir an der Kreuzung nicht eine andere Lösung wie beispielsweise einen Kreisverkehr finden können. Leider ist es bisher immer abschlägig beurteilt worden. Deshalb bin ich froh, dass wir nun diesen Antrag stellen“, sagte Jutta Dinse, Bürgermeisterin von Gützkow und CDU-Kreistagsmitglied.

In der Beschlussvorlage der CDU heißt es, dass der Landrat Michael Sack (CDU) sich gegenüber den zuständigen Stellen dafür einsetzen soll, dass für diese Kreuzung eine verkehrstechnische Untersuchung sowie Überplanung durchgeführt wird. Ziel soll sein, dass durch eine bauliche Umgestaltung künftig solche Verkehrsunfälle wie sie vor zwei Wochen passiert sind, verhindert werden.

Weitere Kreuzung in Gützkow sorgt für Ärger

Während der Kreistagssitzung am Montag wiederholte Jutta Dinse zudem, dass nicht nur dieser Knotenpunkt überarbeitet, sondern auch die Kreuzung B111/Vargatzer Weg angepasst werden solle. Dort kommt es gerade im Sommer durch den Urlaubsverkehr von und zur Insel Usedom regelmäßig zu erhöhtem Stauaufkommen. Sollte die Gützkower Feuerwehr ins Gewerbegebiet jenseits der B111 umziehen – so die Idee – könnten auch die Kameraden in den Stau geraten, sollte keine andere Lösung gefunden werden.

In Gützkow und den umliegenden Gemeinden sitzt der Schock nach dem schweren Unfall eines Löschfahrzeuges am Sturmwochenende noch immer tief. Am 19. Februar rammte ein aus Jarmen kommenden Kleintransporter das Fahrzeug der Gützkower Feuerwehr, die sich auf dem Weg zu einem Unfall auf der Autobahn befand. Das Löschfahrzeug krachte daraufhin gegen einen Ampelmast. Ein Kamerad erlitt dabei schwere Verletzungen. Die Kreuzung war sechs Stunden lang bis in die Abendstunden komplett für den Verkehr gesperrt, die Ampelanlage außer Betrieb. Möglich ist, dass der Ausfall der Ampel für zwei darauffolgenden Unfälle am Sonntag und Montag sorgte.

Finanzielle Unterstützung für die Feuerwehren

SPD und CDU reichten beim Kreistag eine gemeinsame Beschlussvorlage zur Unterstützung der Feuerwehren ein. Die Verwaltung solle finanzielle Mittel zu Verfügung stellen, um die Stadt Gützkow und die Gemeinde Bandelin bei der Ersatzbeschaffung für die bei dem Verkehrsunfall stark beschädigten Einsatzfahrzeuge zu unterstützen. Auch das Land soll helfen, sagte Jeannette von Busse, CDU-Fraktionsvorsitzende: „Die finanziellen Mittel bei uns im Kreis sind da, den Gemeinden die Unterstützung zukommen zu lassen. Wir können es kurzfristig als Kreisverwaltung zusichern, möchten aber auch, dass das Land sein Drittel zur Verfügung stellt.“

Von Christin Lachmann