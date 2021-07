Greifswald

Wegen einer tödlichen Messerattacke auf einer Geburtstagsfeier muss sich seit Dienstag ein 31-jähriger Mann aus Greifswald vor dem Landgericht Stralsund verantworten. Zum Prozessauftakt lehnte es der Angeklagte ab, sich zu der Anklage und auch sonst irgendwie vor Gericht zu äußern. Allerdings schilderte ein Zeuge, der damals die Feier ausrichtete und dabei lebensgefährlich verletzt wurde, viele Details des blutigen Vorfalls. „Es war wie in einem schlechten Horrorfilm“, erinnert sich der Greifswalder.

Direkt nach der Tat wurde der mutmaßliche Täter in die forensisch-psychiatrische Klinik nach Stralsund gebracht. Bereits im Januar erkannte die Staatsanwaltschaft, dass es Hinweise darauf gegeben habe, dass der Täter psychisch erkrankt sein könnte. Nun wirft sie dem Angeklagten vor, am 25. Januar bei der Geburtstagsfeier mit drei Beteiligten in einer Wohnung in der Prokofjewstraße unter Drogeneinfluss erst den mit ihm befreundeten, damals 30-jährigen Jubilar mit einem Cuttermesser schwer verletzt und dann einen weiteren Bekannten getötet zu haben. Vor Gericht muss sich der Angeklagte wegen Totschlags und versuchten Mordes verantworten.

„Er hat plötzlich zugestochen“

„Wir hatten noch nicht viel getrunken, als es passierte“, sagte der beschäftigungslose Zeuge, der damals 31 Jahre alt wurde. Der Angeklagte sei plötzlich aufgestanden, habe sich eine Wasserpfeife gestopft und diese ihm direkt vor das Gesicht gehalten und angezündet. Das sei merkwürdig gewesen. Plötzlich habe er zugestochen. „Ich dachte, mich hätte was am Hals gebissen“, sagte der Zeuge. Ein Hinweisgeber hatte die Polizei zu dem Einsatz gerufen, an dem Kräfte aus Stralsund und Greifswald sowie Rettungskräfte beteiligt waren, nachdem aus der Wohnung in einem Plattenbau Schreie zu hören waren.

Dann habe der andere Gast den Angreifer weggezogen und sei dabei tödlich verletzt worden. Er musste bei dem Versuch, die anderen Gäste der Geburtstagsfeier zu retten, sterben. Schließlich habe der Jubilar den Angreifer zu Boden ringen können, bis die Polizei kam. Ein Nachbar hatte den Lärm gehört und den Notruf gewählt. Anwohner des Blocks berichteten im Januar gegenüber der Ostsee-Zeitung, dass sie von der Tat selbst nichts mitbekommen hätten, jedoch auch noch nie einen so großen Polizeieinsatz gesehen hätten. Es sei zwar hellhörig, aber Streitereien oder Ähnliches habe er bisher noch nicht gehört, versicherte er. Ein weiterer Anwohner war überrascht, als er von dem Verbrechen erfuhr. „Das habe ich gar nicht mitgekriegt.“

Der beschäftigungslose Angeklagte sei schon längere Zeit unzufrieden gewesen, erklärte der Zeuge. Wenige Tage vorher seien dem Mann Handys gestohlen worden und da habe er erklärt, dass er nochmal jemanden umbringe. Trotzdem habe niemand mit so einer Messerattacke gerechnet.

Angeklagter war bereits mehrfach vorverurteilt

Nach Angaben des Landgerichts stand der Angeklagte zur Tatzeit unter Führungsaufsicht. Er war wegen dreifacher räuberischer Erpressung erst im September 2020 vom Amtsgericht Greifswald zu eineinhalb Jahren Haft und einem Drogenentzug verurteilt worden. Der gebürtige Rostocker, der erst vor ein paar Jahren nach Greifswald kam, hatte Passanten beraubt, um seinen Drogenkonsum zu finanzieren. Beide Strafen wurden zur Bewährung ausgesetzt, was Führungsaufsicht zur Folge hatte.

Er sollte sich ambulant um einen Entzug bemühen. Der mutmaßliche Täter hat keinen Beruf gelernt, ist laut Anklage drogenabhängig und gilt als „eingeschränkt schuldfähig“. In dem Prozess beurteilen eine Gerichtsmedizinerin noch genauer die Verletzungen und ein Psychiatrieexperte den Zustand des Angeklagten und seine Drogenabhängigkeit. Für den Prozess wurden mindestens drei Verhandlungstage geplant. Unter den Zeugen, die am Dienstag aussagten, waren neben dem Partygast und Jubilar auch die Polizisten, die damals am Tatort waren. Der Prozess wird am 29. Juli fortgesetzt. Dann sollen die Gutachten vorgestellt werden. Eine Gerichtsmedizinerin und ein Psychiater sind als Sachverständige geladen. Mit einem Urteil wird frühestens am 19. August gerechnet.

Von Winfried Wagner