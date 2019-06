Greifswald

Das Gras am Rand der L26 in Höhe des Abzweigs Kemnitz-Meierei ist verbrannt, Kerben und Markierungen auf der Fahrbahn ziehen sich wie Narben über den Asphalt. Es sind Spuren des schrecklichen Autounfalls vom 16. Juni, bei dem eine 60-jährige Greifswalderin zu Tode kam. Ein 31-Jähriger war aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten, die Frau starb noch am Unfallort. Es war nicht der erste schwere Unfall auf der Strecke, im OZ-Archiv finden sich Meldungen über zusammengeschobene Fahrzeuge, Unfälle bei Überholvorgängen und mehr.

Einwohner sauer über Gefahrensituation

„Die Verkehrssituation ist katastrophal“, beschreibt Einwohnerin Margit Martens-Michaelis ihre Erfahrungen. „Es gibt keine Abbiegespur. Wenn jemand in den Ort abbiegen will, steht er mitten auf der Straße. Keiner fährt hier langsam, die Abbieger werden übersehen und dann knallt es.“ Während Margit Martens-Michaelis im Garten sitzt und erzählt, ist lautes Motorengeräusch zu hören. Ein Motorradfahrer dreht seine Maschine auf und lässt dem Fahrzeug auf der schön geschwungenen L26 offensichtlich freien Lauf. Martens-Michaelis seufzt. „So geht das hier oft.“

Einwohnerin durchlebte Horrorunfall

Ein paar Häuser weiter ist Maja Rudolf zu Hause. Sie hat die Gefährlichkeit des Abzweigs vor drei Jahren persönlich zu spüren bekommen. „Ich wollte mit dem Auto links nach Kemnitz-Meierei abbiegen und musste anhalten“, erzählt die junge Frau. „Das hat der Fahrer hinter mir nicht gesehen und hat mich in den Gegenverkehr geschoben.“

Nach dem Unfall, den sie schwer verletzt überstand, war sie monatelang arbeitsunfähig, tastete sich Schritt für Schritt wieder ins Leben zurück. Eines aber ist geblieben: die Angst vor dem Verkehr auf der L26. „Bevor ich links abbiege, schaue ich sehr genau in den Rückspiegel“, so Rudolf. „Wenn ich mir nicht 100-Prozentig sicher bin, dass mich der Autofahrer hinter mir gesehen hat, fahre ich weiter bis nach Friedrichshagen und wende dort.“

Diese Taktik verfolgen offenbar viele Einwohner. „Ich habe regelrecht Angst hier abzubiegen“, bekennt Johanna Schröder, ebenfalls eine Einwohnerin von Kemnitz-Meierei. „Die Situation ist so gefährlich. Gerade wenn ich mit den Enkelkindern unterwegs bin, überlege ich gut, wo ich entlangfahre.“ Es sei insbesondere bei tiefstehender Sonne in dem offenen Gelände sehr schwer, die Blinkleuchten zu sehen.

Zwei ungünstige Abbiegesituationen hintereinander

Unfallstelle Kemnitz-Meierei: Hier kam kürzlich eine 60-jähige Frau ums Leben. . Quelle: Anne Ziebarth

Auch der Bürgermeister von Kemnitz, Klaus Buchheister, sieht die Verkehrssituation kritisch. „Genaugenommen sind es sogar zwei Unfallschwerpunkte. Wenige Meter weiter haben wir die gleiche Situation in der Gegenrichtung beim Abbiegen zur Rinderzucht Augustin mit der Milchtankstelle“, so Buchheister. „Auch da gibt es keine Linksabbiegerspur.“ Margit Martens-Michaelis nickt bestätigend. „Viele Touristen die aus Richtung Greifswald kommen, stoppen spontan ab und biegen zur Milchtankstelle ab. Auch die stehen dann mitten auf der Fahrbahn.“

Einheimische würden das Problem kennen und fingen bei beiden Abzweigen sehr früh an zu blinken, weiß Bürgermeister Buchheister, „Doch was nützt das, wenn der Fahrer dahinter nicht aufpasst und auffährt?“ Er sieht die einzige Lösung in Abbiegespuren, zumindest an der Abfahrt Kemnitz-Meierei. „Und man sollte mal Tempokontrollen durchführen“, sagt der Bürgermeister. „Das Aufstellen des Schildes mit der Tempobegrenzung 80 war ja schon ein Erfolg. Nur leider hält sich keiner dran.“ Die Einwohner von Kemnitz-Meierei haben es jetzt satt. „Ich habe eine Unterschriftenaktion gestartet“, so Martens-Michaelis. „Wir wünschen uns eine Neubewertung der Situation. Gerne laden wir die Verantwortlichen zu einer Besichtigung ein.“

Offiziell kein Unfallschwerpunkt

Doch mit ihren Einschätzungen stehen die Einwohner ziemlich allein auf weiter Flur. „Dieser Bereich ist kein Unfallschwerpunkt“, betont Polizeisprecher Jörg-Peter Käding. „Zwischen Frühjahr 2014 und Ende 2018 gab es hier elf Unfälle, davon keinen tödlichen. Sicherlich ist jeder Unfall einer zu viel, aber von einem Schwerpunkt nach den Kriterien der Unfallkommission kann man nicht sprechen.“

Dass die Behörden nichts für die Verkehrsituation getan hätten, kann er so auch nicht bestätigen. „Zunächst wurde eine Tempo 80-Zone geschaffen, die dann später noch um die Abbiegesituation am Abzweig zur Milchtankstelle erweitert wurde.“ Auch das Land signalisiert ein „Nein“ für mögliche Abbiegespuren „Baumaßnahmen sind derzeit nicht geplant“, teilte Sprecherin Renate Gundlach vom Verkehrsministerium mit. Sie wies außerdem daraufhin, dass der Unfall am 16. Juni kein Unfall beim Abbiegen/Kreuzen gewesen sei, sondern einen Unfall im sogenannten Längsverkehr gehandelt habe.

Bald mobile Geschwindigkeitskontrollen?

Ein bisschen Hoffnung kann der Polizeisprecher Käding den Anwohnern aber doch machen. „Ein so schlimmer Unfall kann durchaus zu einer Neubewertung führen“, so Käding. „Ich denke, die Anregung der Einwohner wird geprüft und auch zu mobilen Kontrollen der Geschwindigkeit führen.“

Anne Ziebarth