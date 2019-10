Nach tödlichen Verbrühungen: Mutter kommt vor Gericht

Greifswald/Wolgast

Gut ein Jahr nach dem Verbrühungstod ihrer Tochter Emma muss sich eine Frau aus Wolgast vor Gericht verantworten. Das Amtsgericht Greifswald wird am 27. November gegen die heute 28-jährige Mutter verhandeln, wie ein Gerichtssprecher am Mittwoch sagte. Sie ist wegen fahrlässiger Tötung angeklagt. Sie soll ihr Kind Anfang Oktober 2018 in zu heißes Badewasser gesetzt haben.

Der Tod der Dreijährigen hatte damals für große Betroffenheit gesorgt. Die Mutter hatte angegeben, ihr Kind in ein Erkältungsbad gesetzt und es danach schlafen gelegt zu haben. Am nächsten Morgen fand sie das Kind tot im Bett. Als der Notarzt eintraf, konnte er nur noch den Tod des Mädchens feststellen. Eine Obduktion ergab als Todesursache großflächige Verbrühungen. Gutachtern zufolge sollen bis zu 30 Prozent der Haut verbrüht gewesen sein. Messungen ergaben, dass das heiße Wasser mit einer Temperatur von 57 Grad aus dem Wasserhahn kam. Die Frau war damals mit dem Mädchen und einem drei Monate alten Baby allein zu Hause. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft ist nicht von vorsätzlichem Handeln auszugehen. Das Geschwisterkind war nach dem Vorfall von den Behörden in Obhut genommen worden.

Für das Verfahren hat das Gericht einen Verhandlungstag angesetzt. Als Sachverständige sind ein Gerichtsmediziner und ein forensisch-psychiatrischer Gutachter geladen. Während der Gerichtsmediziner sich zur Todesursache äußert, wird der forenisch-psychiatrische Gutachter die Mutter beurteilen.

Von Martina Rathke