Nachbarschaftshilfe: Greifswalder packen es an!

Die Stimmung bei „Benny“ ist ausgezeichnet. Mit emsigen Trippelschritten und aufgestellten Ohren läuft der kleine Hund voran, am anderen Ende der Leine versucht Christiane Franz Schritt zu halten. „Da vorne bei den anderen Hunden müssen wir etwas aufpassen. Benny pöbelt gern mal“, sagt sie entschuldigend. „Aber sonst benimmt er sich vorbildlich.“ Benny ist nicht ihr Hund, sondern gehört Carla D. Die allerdings liegt derzeit gesundheitlich angeschlagen im Bett, aus Angst vor einer Ansteckung mit dem Corona-Virus ist sie unsicher, ob sie mit dem Hund noch Gassi gehen sollte. Die Lösung für das Problem entdeckte die 50-Jährige im Internet. Auf der sozialen Plattform Facebook sah sie die Seite „Nachbarschaftshilfe Greifswald“ und das Angebot Christianes, mit Hunden Gassi zu gehen – ohne Bezahlung, versteht sich. Wenige Nachrichten später war die Sache klar. „Ich bin Hundefan, kann leider aber keinen eigenen Hund haben“, sagt Christiane. „Und ich laufe richtig gerne.“

Plattform soll Einzelangebote besser sichtbar machen

Die Idee zur Nachbarschaftshilfe-Gruppe wurde in der vergangenen Woche von drei engagierten Greifswaldern geboren, unter ihnen auch Tierschutzparteivorsitzende Robert Gabel. „Wir haben festgestellt, dass es viele Einzelangebote von Facebook-Nutzern für Nachbarschaftshilfe gibt, die aber einzeln in der Wahrnehmung untergehen“, sagt er. „Also haben wir uns entschlossen, das auf einer Plattform zu bündeln.“ Das Prinzip ist einfach. Nutzer melden sich in der Gruppe an und schreiben ihr Angebot oder ihren Wunsch in die Gruppe. Details der Vermittlung laufen dann über Privatnachrichten. „Einkaufen, mit dem Hund Gassi gehen oder aber Nachhilfe – das Angebot ist groß“, sagt Gabel. „Und die Bereitschaft der Menschen zu helfen, ist da.“

Mehr als 350 Mitglieder nach drei Tagen

Seit Start der Facebook-Gruppe sind schon über 350 Mitglieder dabei, für Senioren, die über keinen Facebookaccount nutzen, wurde eine Telefonnummer (Infokasten) eingerichtet. „Ich denke, viele Menschen haben immer noch Hemmungen, um Hilfe zu bitten “, vermutet Christiane Franz. „Die denken sich dann, anderen geht es doch viel schlechter. Da muss man sich nur einen Schubs geben.“ Dass ältere Menschen im Haus bleiben sollten findet sie richtig, auch wenn es Einschränkungen bedeute. „Rapunzel hat 18 Jahre im Turm auf ihren Prinzen warten müssen“, sagt sie. „Da schaffen wir doch ein paar Wochen.“ Sie wünsche sich, dass die Gesellschaft sich durch die Corona-Pandemie positiv verändere. „Vielleicht werden dann die Ellenbogen etwas eingefahren und die Bereitschaft zu helfen steigt.“

Nachbarschaftshilfe auch von den Altstadtkirchen

Darauf hofft auch Kassandra Engel, die eine andere Nachbarschaftshilfe ins Leben gerufen hat. „Die Idee wurde über unser offenes Jugendarbeit der Altstadtgemeinden geboren“, erzählt sie. „Viele Aktivitäten liegen derzeit auf Eis, Gruppentreffen finden ja nicht statt. Über Nachrichtendienste haben wir die Idee der Nachrichtendienst vorgestellt, die Resonanz unter den Jugendlichen war riesig.“ Bei der Nachbarschaftshilfe der Kirchen läuft der Kontakt über das Telefon (Infokasten) oder Textnachrichten.

Hier gibt es Nachbarschaftshilfe Viele Organisationen, Gruppen und Privatpersonen bieten Hilfe für Menschen an, die wegen Corona-Quarantäne oder Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe nicht aus dem Haus können oder Hilfe benötigen. Niemand sollte sich in der aktuellen Situation scheuen, Hilfe anzunehmen. Angeboten werden zum Beispiel Einkäufe, dringende Botengänge, aber auch „ Gassi gehen mit dem Hund“ oder digitale Nachhilfe. Facebookgruppe „Nachbarschaftshilfe Greifswald“ Hotline 03834/810 94 33, oder Kontakt unter der Email-adresse nachbarschaftshilfe.greifswald@posteo.de Nachbarschaftshilfe der Altstadtgemeinden: 0176/417 32701, oder Kontakt unter Zusammen@pek Volkssolidarität Nordost: 03971/2905456 Auch Gemeinden im Umland helfen ihren Einwohnern ganz praktisch bei Besorgungen etc. In Lubmin steht die Kurverwaltung zur Verfügung (03 83 54/22 0 11, zwischen 9 und 11 Uhr), im Amt Landhagen kann Frau Radloff (03834/8951-22) kontaktiert werden. Weitere Gruppen, die sich der Nachbarschaftshilfe widmen, können sich gerne bei der OSTSEE-ZEITUNG unter greifswald@ostsee-zeitung.de melden

Jugend ist bereit, zu helfen

Den Startschuss gab Angela Jütte vom „Treffpunkt Kirche“, einem Treffpunkt in Schönwalde I, den vor allem Senioren gerne zum Austausch nutzen. „Sie weiß auch genau, wer Hilfe benötigen könnte“, sagt sie. „So kamen die ersten Einkäufe zustande.“ Bestellungen oder Wünsche nimmt Kassandra Engel entgegen und vermittelt die passenden Helfer. „Für manche Einkäufe braucht man ein Auto, für andere reicht vielleicht ein Fahrrad. An Freiwilligen mangelt es jedenfalls nicht, es sind schon über 40 Teilnehmer in der Gruppe“. Bislang übersteigt auch hier die Bereitschaft zu Helfen noch die Anfragen der Hilfsbedürftigen. Aber das komme bestimmt noch.

Was passiert, wenn das Bargeld alle ist?

Der „Tausch“ von Geld und Einkäufen erfolge übrigens nach einem festgelegten Schema, um die Ansteckungsgefahr niedrig zu halten. „Nach dem Einkauf wird die Summe telefonisch durchgegeben und der Einkauf vor die Tür gestellt“, erklärt Engel. „Danach legt die Person den Umschlag mit dem Bargeld raus.“ Kassandra Engel blickt allerdings sehr realistisch in die Zukunft. „Wir müssen damit rechnen, dass die Senioren irgendwann kein Bargeld mehr zuhause haben“, sagt sie. „Dann darf die Versorgung aber nicht aufhören. Wahrscheinlich wird dann die Kirche die Kosten vorschießen.“

Digitale Nachhilfe für die Kids

Doch nicht nur Einkaufshilfe oder Gassi gehen wird im Rahmen der Nachbarschaftshilfe angeboten. „Ich bin Nachhilfelehrerin und habe mir gedacht, ich könnte ja den Eltern helfen“, erzählt Ramona Parr, die ebenfalls in der Facebookgruppe der Nachbarschaftshilfe für Greifswald ist. „Nicht alle Eltern kommen mit den Aufgaben und Lernstoffen klar, die ihre Kinder jetzt ja zuhause machen sollen.“ Das Angebot kommt an, es haben sich bereits viele Mütter bei ihr gemeldet. „Meistens geht es um Mathematik und die Möglichkeit bestimmte Rechnungen zu erklären“, erzählt Ramona. „Dann schreibe ich mir solange mit den Eltern, bis alles klar ist. Wenn gewünscht, kontrolliere ich auch die Aufgaben.“ Auch allgemeine Lerntipps gibt die 29-Jährige gern weiter. „Man kann zum Beispiel ein Laufdiktat machen – in einem Raum liegt ein Zettel für die Kinder mit einigen Worten drauf. Dann müssen sie in einen anderen Raum laufen und die Worte aus dem Gedächtnis aufschreiben“, sagt sie. „Dann hat man gleich noch etwas Bewegung dazu. Und die Eltern müssen nicht die ganze Zeit daneben sitzen.“

