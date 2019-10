Nachgefragt in Greifswald: Was bedeutet Ihnen der 3. Oktober?

Greifswald

9. November 1989: Der Eiserne Vorhang, die 1400 Kilometer lange Grenze, die Ost- und Westdeutschland voneinander trennt, wird durchbrochen. Menschenmengen drängen sich vor dem Grenzübergang an der Bornholmer Straße in Berlin. Die Absperrung wird geöffnet und damit auch das Tor für ein vereintes Deutschland. Viele Greifswalder saßen damals gebannt vor dem Fernseher oder dem Radio.

Elf Monate nach dem Mauerfall endete nach 40 Jahren die Ära der Deutschen Demokratischen Republik. Der sozialistische Staat wurde an die Bundesrepublik angegliedert. Heute ist der Tag der Deutschen Einheit ein Feiertag.

Vorurteile und das Gefühl, abgehängt zu sein

Für Ramona Spiekermann war der erste Ausflug nach dem Mauerfall nach Berlin „ein Schock, weil eben alles anders war“, wie sie sagt: „Wir sind auch erst vier Wochen später gefahren. Von dem Begrüßungsgeld haben wir eine Spieluhr für unseren Sohn gekauft, sowas gab es bei uns ja nicht.“ Trotz der Wiedervereinigung: Vorurteile gebe es auch heute noch. „Man sagt ja auch immer noch ‚Wessi‘ und ‚Ossi‘“, so die 54-jährige Anklamerin. Dennoch versucht sie, nicht nach der Herkunft zu urteilen.

Ihre Schwester Kathrin Hahn konnte damals nicht glauben, dass die Grenze nun geöffnet ist. „Das war sehr spontan.“ Die 51-Jährige sieht heute noch Unterschiede zwischen den Landesteilen und fühlt sich abgehängt: „Ich fühle mich als ‚Ossi‘ wie ein Mensch zweiter Klasse.“

Kein Unterschied zwischen Ost und West

Anders sieht es Carsten Hübner aus Nordrhein-Westfalen, der zum zweiten Mal in diesem Jahr an der Ostsee Urlaub macht. Er sieht keine nennenswerten Unterschiede zwischen dem Osten und dem Westen und macht auch keine, wie der 46-Jährige sagt: „Zumindest nicht bewusst. Ich finde es schön, dass wir ein gemeinsames Land sind.“

Dass der Osten hinterherhinke, können Karin Vierthaler und ihr Mann Siegfried (59) aus Ingolstadt, die gerade Urlaub in Vorpommern machen, nicht ganz nachvollziehen. Zehn Jahre nach dem Mauerfall war sie zum ersten Mal im „Osten“, sagt Karin Vierthaler: „Aber schon da habe ich keinen Unterschied zum Westen sehen können. Die Infrastruktur auf dem Land ist im Westen genauso schlecht ausgebaut, die Städte hingegen modern hergerichtet.“ Ihr Mann habe sich sehr über die Wiedervereinigung gefreut: „Ich fand für den Osten sehr gut. Auch wenn wir sehr viel Geld reingesteckt haben.“

Jungen Menschen egal, ob ost- oder westdeutsch

Die beiden angehenden Studentinnen Ayla Askin und Christin Schröttler, beide 18 Jahre, machen keine Unterschiede zwischen Ost und West. „In meiner Familie werden aber schon noch Witze darüber gemacht. Als ich nach Greifswald gezogen bin, scherzten sie, dass sie mir nun Westpakete schicken werden“, sagt Ayla, die in West-Berlin geboren ist.

Auch Christin sieht vor allem bei der älteren Generation noch immer Ost-West-Differenzen: „Meine Eltern sind so groß geworden, dass es die ‚Ossis‘ und die ‚Wessis‘ gibt", erklärt die 18-Jährige. „Für sie ist es schwieriger, das wieder aus den Köpfen herauszubekommen.“

Hans Heuer hat den Mauerfall damals in Berlin hautnah miterlebt und sich mit seinen Freunden aus Ost-Berlin in Kreuzberg verabredet. Ein Wunder, dass sie sich überhaupt in der Menschenmenge gefunden haben, sagt er. „Wir sind zum Griechen in der Potsdamer Straße essen gegangen. Es war mitten in der Nacht. Die Stimmung war überall einfach phänomenal.“

Seit 1999 lebt und arbeitet der Leiter der Pressestelle des Theater Vorpommerns in Ost-Deutschland. Ob aus dem Osten oder Westen: Im Alltag spiele die Herkunft keine Rolle, so Heuer. „Der einzige Ort, in dem ein Bruch zu spüren war, war vor zehn Jahren in Potsdam. Ansonsten weder in Rostock oder in Magdeburg, wo ich gelebt habe.“

Früher habe es Unterschiede zwischen Schülern aus der DDR und der BRD gegeben, sagt Heuer, der damals als Gymnasiallehrer in West-Berlin gearbeitet hat: „Das lag nicht an der Kleidung, sondern an der Leistungsbereitschaft der Schüler aus dem ehemaligen Osten. Doch das hat sich nach der Wende angepasst.“ Heute sieht er keine Unterschiede mehr.

Greifswalder Themen, bei denen Herkunft plötzlich eine Rolle spielte

Stefan Fassbinder, Oberbürgermeister der Hansestadt (Grüne), lebte beim Fall der Mauer in Freiburg im Breisgau. In seinem Studentenwohnheim hatte er einen Mitbewohner, der etwa ein Jahr zuvor aus der DDR geflohen war. „Er rief mir auf dem Flur ganz aufgeregt zu, dass die Mauer gefallen sei. Ich muss gestehen, dass ich in diesem Moment die Tragweite des Ereignisses nicht sofort erkannt hatte.“

1999 kam Fassbinder mit seiner Familie aus dem Westen nach Greifswald. „Wir sind immer gut aufgenommen worden. Unsere Herkunft spielte nie eine Rolle.“ Merkt der Oberbürgermeister dennoch einen Ost-West-Konflikt in der Hansestadt? Wenn Biografien mehrere Jahrzehnte unter ganz unterschiedlichen Bedingungen stattfinden, so Fassbinder, dann wird das immer Spuren hinterlassen: „In der Debatte beispielsweise um den Namen unserer Universität ist manches aufgebrochen, was überwunden schien. Manch einer, der in den letzten dreißig Jahren nach Greifswald gezogen ist, wurde nach vielen Jahren auf einmal wegen seiner Herkunft angegriffen. Das tut unserer Stadt nicht gut.“

Von Christin Lachmann/ Stefanie Ploch