Nacht acht Jahren: Endlich Baustart für Caravanplatz in Gützkow

Die größten Hürden sind genommen, Baufreiheit bereits hergestellt: Am Kosenowsee in Gützkow soll innerhalb des kommenden Jahres ein Caravanplatz mit 80 Stellplätzen sowie Mehrzweckhalle inklusive Restaurant entstehen.

„Ich erwarte jetzt nur noch die Unterlagen zur Statik. Alles andere ist vorhanden. Dann können wir mit der Bodenplatte beginnen“, sagt Investor Armin Görs. Das Gesamtprojekt habe ein Volumen von 3,6 Millionen Euro und werde vom Land MV aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (Efre) mit 907 000 Euro kofinanziert.

Lehrgeld in Sachen Umwelt zahlen

Acht Jahre ist es her, als der Gützkower Transportunternehmer erstmals seine Pläne für den östlichen Stadtrand öffentlich machte. Dass sich die Realisierung über einen solch langen Zeitraum hinziehen werde, habe er damals nicht für möglich gehalten. Dabei habe die Stadtvertretung bereits 2013 die dafür notwendige Änderung des Flächennutzungsplanes beschlossen. Das Genehmigungsverfahren für den Bebauungsplan und die Finanzierung indes zogen sich Jahr für Jahr hin.

Die neue Mehrzweckhalle in Gützkow. Quelle: Petra Hase

„An der Stadt hat es nicht gelegen“, stellt Görs klar, seit Jahren selbst Stadtvertreter. Aber Recht und Gesetz für derlei Bauvorhaben erforderten einen sehr langen Atem und das Beibringen unzähliger Dokumente. Nicht zuletzt musste er in Sachen Umwelt Lehrgeld zahlen: Weil er das Grün auf dem betreffenden Flurstück an der Bundesstraße 111, das über die Jahre langsam in die Höhe schoss, nicht als „Wald“ erkannte und ohne Genehmigung beseitigte, musste er 61 000 Euro zahlen. Naturschützer kennen kein Pardon. Als Ausgleichsmaßnahme für den Eingriff in die Natur wurde eine 1,2 Hektar große Fläche mittlerweile aufgeforstet.

Halle beherbergt auch Restaurant mit 65 Plätzen

Das alles ist nun Geschichte. Der Bau – mit dem HAB Wusterhusen beauftragt wurde – kann beginnen. Auf der 2,4 Hektar großen Fläche zwischen Kosenowsee und Fährdamm soll ein 75 x 25 Meter langes Gebäude mit rund 2400 Quadratmeter Nutzfläche entstehen, das vier Bowlingbahnen, einen Squashbereich, Platz für Tischtennis, Sauna und diverse Sanitäranlagen sowie Kiosk und ein Restaurant mit 65 Plätzen beherbergen wird.

Der Kosenowsee Gützkow ist ein idyllisches Fleckchen Erde. Quelle: Günter Kamp

„Ursprünglich hatte ich nur ein kleines Bistro vorgesehen“, so Görs. Doch mit den Planungen habe die Idee eines Restaurants Gestalt angenommen. „Deutsche Küche“, betont der Gützkower und verrät, bereits Interessenten gewonnen zu haben. Das benachbarte griechische Restaurant, glaubt er, werde angesichts der Konkurrenz keinen Schaden nehmen. „Bei 80 Caravan-Stellplätzen sollten beide gut leben können“, ist der Unternehmer überzeugt.

Über dem Restaurant seien außerdem eine Hausmeisterwohnung und ein Büro geplant. Für die Betreibung der Anlage habe er ein gesondertes Unternehmen gegründet, das den Namen Caravan & Resorts Gützkow trägt. „Ich schätze, dass wir im Sommer sechs bis sieben Leute benötigen, damit alles gut läuft“, sagt Armin Görs, der sich im Vorfeld des Projekts eine ganze Reihe von Caravanplätzen entlang der Ostsee ansah.

Kosenowsee und Peene mit viel Potenzial

An der Ostsee liegt die neue Anlage zwar nicht, doch direkt am idyllisch gelegenen Kosenowsee und nur knapp zwei Kilometer vom Ufer der Peene entfernt. Görs baut deshalb künftig nicht nur auf Durchreisende, die vor ihrem Urlaub auf der Insel Usedom womöglich noch einen Zwischenstopp einlegen wollen, sondern auch auf Dauergäste.

So soll der Caravanplatz in Gützkow aussehen. Quelle: Petra Hase

Die Peene gilt als Amazonas des Nordens. Paddeltouren auf dem Fluss und seinen Seitenarmen sind längst kein Geheimtipp mehr. Was früher den Einheimischen vorbehalten war, findet bei Touristen immer häufiger Gefallen. Auch geführte Exkursionen erfreuen sich großer Beliebtheit. „Zählte das Peenetal 2014 noch 40 000 Besucher, waren es im vergangenen Jahr bereits 68 000“, so Frank Hennicke, Leiter des Naturparks „Flusslandschaft Peenetal“.

Mit seinen Fischotter- und Biberpopulationen, seltenen Fisch- und Vogelarten sowie vielen schützenswerten Pflanzen ist der 334 Quadratkilometer große Naturpark ein Stück übrig gebliebenes Paradies. Das Peenetal vom Nordwestufer des Kummerower Sees bis zur Peenemündung östlich von Anklam gilt als eines der größten zusammenhängenden Niedermoorgebiete Mittel- und Westeuropas.

Schüler erarbeiten drei Audiotouren

Viel Potenzial, findet Armin Görs und rechnet daher mit einer guten Auslastung der Anlage. Zudem investiere die Stadt Gützkow gerade mit Hilfe des EU-Programms „Leader“ zur Entwicklung des ländlichen Raums und Mitteln aus dem Vorpommernfonds in den Rundweg um den Kosenowsee. Mit Erfolg. Dort werden Verweilmöglichkeiten und Bewegungsangebote geschaffen. Schüler der Peenetalschule erarbeiten innerhalb dieses Projekts außerdem drei Audioguide-Touren.

Mit anderen Worten: Das Areal soll sowohl für Einheimische als auch für Touristen attraktiver werden. Sorgenkind indes bleibt der See. Im Sommer machten sich Badelustige rar, weil sich ein grüner Teppich auf dem 16 Hektar großen Gewässer ausbreitete und Algen unter Wasser den Schwimmspaß zunehmend trübten. Die Stadt Gützkow ließ sich die Beseitigung der Schlingpflanzen einiges kosten. Doch das Problem wird auch in den nächsten Jahren aufgrund der Beschaffenheit des Sees ohne Zu- und Abfluss weiter auftauchen.

