Nachwuchs in Anklam und Greifswald: Willkommen Amir, Carlo und Carolina!

Anklam und Greifswald

In der Woche vom 31. Januar bis 6. Februar des Jahres 2022 erblickten an der Unimedizin Greifswald 18 Kinder das Licht der Welt.

Nachdem die Mädchen in der vergangenen Woche die Nase enorm weit vorn hatten ist es diese Woche wieder völlig ausgeglichen: Neun Mädchen und neun Jungen kamen auf die Welt. Am Mittwoch und am Freitag wurden je ein Zwillingspärchen geboren.

Die kleine Thea Schulz erblickte am 2. Februar um 5.59 Uhr in der Unimedizin Greifswald das Licht der Welt. Die kleine Greifswalderin wog 3910 Gramm und maß 51 Zentimeter.

Auch in Anklam wurden in der letzten Woche viele Kinder geboren. Wir stellen Ihnen einige vor:

Den Anfang machte der kleine Tommy Waldemar Süring. Er wurde am 2. Februar um 19.31 Uhr geboren. Bei seiner Geburt wog der Anklamer 3970 Gramm und 54 Zentimeter.

Einige Stunden später, am 02. Februar um 13.28 Uhr, kam der kleine Amir Nori mit 3170 Gramm und 51 Zentimetern zur Welt. Der Kleine ist in Anklam zu Hause.

Die OSTSEE-ZEITUNG wünscht den Eltern alles Liebe und stellt einige der Babys vor.

Auch Wolgast bekommt Nachwuchs. Am Donnerstag, den 3. Februar freuten sich die Eltern von Carolina Deichen über ihre Geburt. Um 08.40 Uhr kam die Kleine mit 4050 Gramm und 52 Zentimetern zur Welt.

Nachträglich gratulieren wir den Eltern von Carlo Herrmann. Am Samstag, den 29. Januar um 7 Uhr erblickte der Kleine das Licht der Welt. Mit 3440 Gramm und 50 Zentimetern wurde er in Anklam geboren. Zu Hause ist er in Neukirchen.

Die OSTSEE-ZEITUNG gratuliert den frischgebackenen Eltern und wünscht den Kleinen einen guten Start in ihr Leben!

Von OZ