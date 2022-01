Nachwuchs in Greifswald und Anklam: Willkommen, Albert, Tim und Linus!

Greifswald/Anklam

In der ersten Kalenderwoche des neuen Jahres kamen an der Unimedizin Greifswald 17 Kinder zur Welt – elf Mädchen und sechs Jungen.

Einer der Neuankömmlinge ist Albert Lossau. Er tat seinen ersten Schrei am 6. Januar um 14.28 Uhr. Bei seiner Geburt war er 52 Zentimeter groß und wog 3230 Gramm. Er wird in Dersekow im Landkreis Vorpommern-Greifswald aufwachsen.

Albert Lossau kam am 6. Januar in Greifswald zur Welt Quelle: Baby Smile Fotografie

Einen Tag später wurde Tim Harting geboren. Der Greifswalder erblickte am 7. Januar um 19.03 Uhr das Licht der Welt. Bei seiner Geburt war er 49 Zentimeter groß und brachte 2925 Gramm auf die Waage.

Tim Harting wurde am 7. Januar in Greifswald geboren Quelle: Baby Smile Fotografie

In der Ameos Klinik ist Anklam ist der kleine Linus Sellin am 3. Januar um 23.04 Uhr zur Welt gekommen. Er wog 3590 Gramm und war 52 Zentimeter groß. Er wird in Zemitz im Landkreis Vorpommern-Greifswald zu Hause sein.

Der kleine Linus kam in Anklam zur Welt Quelle: Fotostudio Pixelperle

Herzlichen Glückwunsch an die frischgebackenen Eltern!

Von OZ/jk