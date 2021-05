Greifswald

15 Uhr an einem Freitagnachmittag im Strandbad Eldena. Training bei der SG Vorpommern, der gemeinsamen Jugendsparte der Handballvereine HC Vorpommern-Greifswald und HSV Insel Usedom. Das Wetter ist nicht unbedingt optimal – erst bricht die Sonne durch die Wolken, dann zieht es wieder zu und Regen prasselt auf den Handballnachwuchs herunter. „Jetzt aber schnell“, ruft Nachwuchstrainerin Rita Kremer den Zwillingen Ole und Merle Seifert zu. Die Kinder sind spät dran, hatten gemeinsam mit ihren Eltern noch den letzten Regenschauer im Auto abgewartet.

Jetzt rennen die beiden Neunjährigen schnell den Deich zum Strand hinunter. Dort sind zwei mobile Tore aufgebaut, eine Koordinationsleiter, mehrere bunte Hütchen zum Abstecken einzelner Bereiche und einige Bälle liegen im Sand. Vater Robert Seifert, bei dem noch hastig die Jacken abgestreift wurden, beobachtet das Training mit einigem Abstand. „Ohne Training sind die beiden nicht ausgelastet“, erzählt er. Dass das Wetter nicht so richtig mitspielen will, ist sowohl ihm als auch den Kindern sichtlich egal. „Die Kinder sollen sich jetzt bewegen können, der Rest spielt keine Rolle.“

Nachwuchstraining wieder angelaufen

Zumindest im Kinder- und Jugendbereich ist das gemeinsame Sporttreiben im Verein nun seit rund zwei Wochen unter Auflagen wieder möglich. Auch bei den meisten Vereinen in Greifswald ist das Nachwuchstraining seitdem in einigen Fällen sofort, in anderen erst vor Kurzem wieder angelaufen. Der richtige Mannschaftssport, der auch beim Handball in der Regel sehr körperbetont ist, ist allerdings noch nicht möglich. Konkret erlaubt die Corona-Landesverordnung für MV im Einklang mit dem bundesweit gültigen Infektionsschutzgesetz das kontaktlose Training für Kinder- und Jugendliche bis 14 Jahre im Freien und in Kleingruppen bis maximal fünf Personen. Dabei muss für jede dieser Gruppen eine „Anleitungsperson“ bereitstehen, die einen tagesaktuellen Corona-Schnell- oder Selbsttest vorweisen kann.

Schnelltests gehen ins Geld

Für Vereine im Amateursport sind diese Auflagen nicht immer leicht umzusetzen. „Gerade die Tests für die Trainer gehen schnell ins Geld und belasten die Vereinskasse“, erzählt HC-Nachwuchstrainer Max Surke, der ebenfalls als Anleitungsperson das Training der einzelnen Jugendgruppen begleitet. Dass für alle anwesenden Trainer am selben Tag vor den Einheiten ein kostenfreier Termin in einem Schnelltestzentrum wahrgenommen werden kann, sei nicht immer zu gewährleisten. Um trotzdem möglichst vielen Kindern das Training zu ermöglichen, betreuen Surke und seine Mitstreiter die entsprechenden Nachwuchsmannschaften an zwei Tagen in der Woche innerhalb von jeweils vier Stunden „in einem Rutsch“ ohne Pause.

Bei den Jugend-Footballern der Vorpommern-Vandals steht für den Beginn erst einmal Koordinationstraining auf dem Programm. Quelle: Ronald Krumbholz

Kids sind hochmotiviert

Zu einer ganz ähnlichen Strategie greift man auch bei den Vorpommern-Vandals. Der Greifswalder Football-Klub trainiert mit seinen Jugenden derzeit im Greifswalder Volksstadion, ebenfalls zweimal in der Woche. Jeweils zwei Gruppen sehen die Trainer dienstags und donnerstags in Präsenz. Während die einen auf dem Rasen stehen, haben die anderen in der Zeit mit den über 14-Jährigen Onlinetraining. Der Motivation seiner Schützlinge habe der Verzicht auf das Mannschaftstraining keinen Abbruch getan, meint Vandals-Trainer Tobias Bessert. „Im Gegenteil! Bei jedem Ball, der fallengelassen wird, wollen die Kids es sofort besser machen, spornen sich auch gegenseitig an“, erzählt der Nachwuchstrainer. Auch der erhöhte Betreuungsschlüssel sei eher förderlich, als störend. „Gerade wenn es um die Vermittlung der Grundlagen geht, ist es sehr hilfreich, mit so kleinen Gruppen zu arbeiten.“

FSV-Jugendleiter: Kindertraining wichtig für Sozialisation

Ralf Wichhardt sieht noch ganz andere Vorteile in der Wiederbelebung des Kinder- und Jugendtrainings. „Für die Kinder ist es wichtig, auch mal wieder Gleichaltrige zu treffen. Das brauchen Kinder einfach für ihre Sozialisation“, erzählt der 50-Jährige. Wichhardt ist der Nachwuchskoordinator des FSV Blau-Weiß Greifswald. Dort betreut er in der Regel bis zu 180 Nachwuchsfußballer. Zurzeit darf auch er nur die F-, E- und D-Junioren trainieren. Doch allein mit diesen Kindern hat er alle Hände voll zu tun. Unter der Woche steht Wichhardt mit den einzelnen Kleingruppen jeden Tag viereinhalb Stunden auf dem Platz. Auch wenn er sich über die Möglichkeit, überhaupt zu trainieren, sehr freue: „Die Maßnahmen umzusetzen ist schon sehr schwer für uns“, gesteht Wichhardt.

Beim FSV Blau-Weiß Greifswald hat jeder noch seinen eigenen Ball. Richtiges Mannschaftstraining ist auch für die Nachwuchs-Kicker nicht erlaubt. Quelle: Ronald Krumbholz

Lockerungen könnten Ende Mai kommen

Noch bis zum 22. Mai müssen er und die anderen Nachwuchstrainer und Anleitungspersonen die Auflagen erfüllen. Solange gelten die aktuellen Regelungen der Corona-Landesverordnung. Danach könnten Lockerungen in Kraft treten. Grundsätzlich ist in MV nämlich auch das Kinder- und Jugendtraining in Gruppen bis 20 Personen erlaubt. Allerdings nur in solchen Gebieten, in denen auch Präsenzunterricht stattfinden kann. Dieser wiederum ist durch die Bundesnotbremse, also das Infektionsschutzgesetz, für Landkreise mit einer Inzidenz über 100 derzeit untersagt. Allerdings ist aufgrund der sinkenden Inzidenzen mit Lockerungen im Bereich Schule und Kita zu rechnen. Das könnte dann auch Erleichterungen für den Kinder- und Jugendsport bedeuten.

Von Alexander Kruggel