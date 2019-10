Nächstes Stau-Chaos auf Usedom: Wolgaster Peenebrücke wird 2020 saniert

Wolgast

Sie sieht toll aus, animiert hunderte Urlauber zur Fotosession und ist doch gleichzeitig wegen des mehrmaligen täglichen Staus verhasst: Die Rede ist vom „Blauen Wunder“, der Peenebrücke in Wolgast. Im kommenden Jahr dürfte der Ärger noch deutlich größer werden, denn die 256 Meter lange Brücke wird saniert. Im Sommer 2020 wird der zweite Bauabschnitt in Angriff genommen.

Die Sanierung ist zwingend erforderlich, weil sich nach intensiver Begutachtung durch Fachleute Schäden in Größenordnungen gezeigt haben, wie Annemarie Schaak, Sachgebietsleiterin Konstruktiver Ingenieurbau im Straßenbauamt Neustrelitz, betont. Alle sechs Jahre erfolge die Hauptprüfung der Brücke, die aus fünf Stahlüberbauten besteht, einer davon für die Schiffspassage klappbar. „Die festgestellten Schäden an den Unter- und Überbauten machen eine grundhafte Erneuerung der Brücke erforderlich“, stellt Schaak klar.

Völlig verrostete Teile brechen einfach weg

Sie selbst sei erstaunt darüber gewesen, dass die Brücke, die rein äußerlich auf Außenstehende einen guten Eindruck mache, so viele gravierende Mängel aufweise. Festgestellt wurden Schäden am Fahrbahnbelag, an den Gehwegen und den Fahrbahnübergangskonstruktionen (auch im Bahnbereich). Beispielsweise brechen bei sogenannten Fingerübergängen (dort greifen Brückenteile ineinander) verrostete Eisenfinger regelrecht weg.

Ganz schlimm steht es auch um das Geländer auf der Brücke, das an vielen Stellen durchgerostet ist. Und der Korrosionsschutz muss erneuert werden. Die Peenebrücke erhält ein komplett neues Geländer, weil Belüftungs- und fehlerhafte Entwässerungsbohrungen immer wieder Wasser in die Holme eindringen lassen. Das Straßenbauamt versichert aber, dass gegenwärtig die Verkehrssicherheit der Geländer noch gegeben ist.

Instandsetzung teilweise bei geöffneter Klappe

Fotos der Schäden, etwa dicke Rostablagerungen, abgefahrene Beläge, Risse im Gussasphalt und in Rohre eindringendes Regenwasser machen deutlich, dass schnell gehandelt werden muss. „Schäden sind über die gesamte Breite des Überbaus vorhanden, also im Fahrbahn-, Gleis- und Gehwegbereich“, verdeutlicht die Sachgebietsleiterin. Die Instandsetzungsarbeiten werden sich teilweise kompliziert gestalten, weil sie bei geöffneter Klappe durchgeführt werden müssen. Und es braucht dazu trockenes, warmes Wetter. Das heißt, der Fahrzeugstau in der Hauptsaison wird wegen der Bauarbeiten noch größer werden. „Wir wissen, dass es teilweise extrem werden wird. Es gibt aber außer der Peenebrücke nur die Zecheriner Brücke, auf die man auf die Insel gelangen kann. Und die Sanierung duldet keinen Aufschub“, macht Jens Krage, Leiter der Neustrelitzer Behörde, deutlich.

Es wird für die Arbeiten, die bis ins Jahr 2021 erfolgen, daher längere Zeit halbseitige Sperrungen der Brücke – Fahrbahn, Geh- und Radwege – mit Ampelregelung geben müssen. Mehrmals sind auch für das Aufbringen des Korrosionsschutzes nächtliche Vollsperrungen bei geöffneter Klappe notwendig. „Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht, kennen ja die angespannte Verkehrssituation in Wolgast. Aber der jetzige Zustand der Brücke lässt nichts anderes als eine grundhafte Sanierung der Überbauten zu“, betont Schaak.

2021 eine Woche Komplettsperrung

Das Bauwerk an der nördlichen Hauptzufahrt zur Insel Usedom müsse schnellstmöglich wieder die entsprechenden Sicherheitsstandards aufweisen. Im übernächsten Jahr, 2021, wird es dann für eine Woche eine Komplettsperrung der Peenebrücke für Auto-, Bahn- und Schiffsverkehr geben, um den neuen Fahrbahnbelag in einem Stück aufzubringen. „Wir versuchen dennoch, die Beeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten, haben deshalb bereits Absprachen mit der UBB getroffen“, versichert auch der Behördenchef.

Im 1. Bauabschnitt waren im vergangenen Jahr die Unterwasserbauten der Brücke sowie die Widerlager samt Uferspundwand instandgesetzt bzw. erneuert worden. Nach 2021 sollen in einem 3. Bauabschnitt der Waagebalken saniert und der Korrosionsschutz des restlichen Bauwerks erneuert werden.

