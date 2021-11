Nächtlicher Laubenbrand in Gützkow: Kriminalpolizei ermittelt

Gützkow

In der Kleinstadt ist am Donnerstagmorgen eine 15 Quadratmeter große Gartenlaube abgebrannt. 2.45 Uhr hatte ein Bürger das Feuer über den Notruf gemeldet. Beim Eintreffen von Polizei und Feuerwehr stand die Laube auf einem Privatgrundstück bereits in voller Ausdehnung in Flammen. Die Feuerwehren aus Gützkow, Gribow und Bandelin löschten den Brand, konnten die Laube aber nicht retten. Laut Polizei entstand ein Schaden von etwa 3500 Euro, Menschen wurden nicht verletzt.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei kann ein technischer Defekt als Ursache für den Brand ausgeschlossen werden. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung. Wer am Donnerstagmorgen in besagter Zeit im Bereich der Pommerschen Straße und Brauerhof in Gützkow auffällige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich an das Polizeirevier Wolgast, Tel 03836/ 252-224, die Internetwache www.polizei.mvnet.de oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Von oz