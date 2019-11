Narren übernehmen das Greifswalder Rathaus und jubeln: Greif Helau!

Greifswald

Konfettiregen, soweit das Auge reicht: Feierlich starteten die Jecken des Faschingsclubs Kernenergie Greifswald e.V in die fünfte Jahreszeit. Vor dem Rathaus der Hansestadt forderten die Mitglieder den Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne) auf, den Rathausschlüssel und die Stadtkasse zu übergeben. Pünktlich um 11.11 Uhr übernahmen die Feierwütigen das Zepter in die Hand, angefeuert von knapp 30 Greifswaldern. Es ist bereits die 48. Saison des Vereins, das diesjährige Motto lautet „Maritim“, passend dazu ließen sich auch Nixen und Fischer vor dem Rathaus sehen. Am Programm für die kommende Saison arbeiten die Narren bereits seit dem Sommer. Am 22., 28. und 29. Februar 2020 präsentieren sie ihre Show in der Schwedenschanze in Weitenhagen.

Von Stefanie Ploch